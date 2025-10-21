  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

طورخم بارڈر سے آمدورفت اور تجارت 10 روز سے معطل، 48 گھنٹوں میں کھلنے کا امکان

علی اکبرشائع 21 اکتوبر 2025 07:16pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

افغانستان کے ساتھ کشیدہ صورتحال کے باعث طورخم اور چمن بارڈز گزشتہ 10 روز سے تمام تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہیں، تاہم طورخم بارڈ 24 سے 48 گھنٹوں میں کھلنے کا امکان ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق طورخم بارڈر آج دسویں روز بھی بند ہے، امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ 48گھنٹوں میں پاک افغان سرحدی گزرگاہ تجارتی سرگرمیوں سمیت پیدل آمدورفت کے لئے کھول دی جائے گی۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک افغان امن معاہدے کے بعد آج یا کل بارڈر کھلنے کا امکان ہے اور اس حوالے سے تمام تیاری جاری ہیں، طورخم بارڈر پر امپورٹ ایکسپورٹ اسکینرز نصب کر دیئے گئے ہیں۔

بارڈر کی بندش کے باعث سرحد کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔

یاد رہے کہ پاک-افغان جھڑپوں کے باعث گزشتہ 10 دنوں سے طورخم بارڈر ہر قسم کی آمدورفت کے لئے بند ہے جس کے باعث تاجر، مزدور اور عوام پریشان ہیں۔

ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد آج افغانستان جائے گا، پاکستانی اور افغان حکام سرحدی امور سمیت دیگر معاملات پر بات کریں گے۔

ذرائع کے مطابق یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا، اس کا موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔

ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اصولی اتفاق کر لیا ہے، افغان حکام نے بتایا ہے کہ افغان سائیڈ پر بھی کسٹم عملہ تعینات کردیا گیا ہے۔

تاجروں کا کہنا ہے کہ یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہورہا ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان سے افغانستان جانیوالے مہاجرین کےلئے ایک دروازہ کھلا ہے۔

دوسری جانب، کوئٹہ سے چمن کے لیے پسنجر ٹرین سروس بھی تاحال معطل ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025