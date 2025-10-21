ویمنز ورلڈکپ: بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 306 رنز کا ہدف
ویمنز کرکٹ ورلڈکپ کے بارش سے متاثرہ 22ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 306 رنز کا ہدف دے دیا۔
کولمبو میں کھیلے جا رہے میچ کو بارش کی وجہ سے 40 اوورز تک محدود کیا گیا، پروٹیز ٹیم نے مقررہ 40 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 312 رنز بنائے، ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت پاکستان کو 306 رنز کا ہدف ملا۔
کپتان لورا وولوراڈٹ نے 82 گیندوں پر شاندار 90 رنز کی اننگز کھیلی، ماریزان کیپ 68، سُن لوئس 61 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔
پاکستان کی جانب سے نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال نے 3،3 وکٹیں اپنے نام کیں، جبکہ کپتان فاطمہ ثنا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔