  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
ویمنز ورلڈکپ: بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 306 رنز کا ہدف

اسپورٹس ڈیسک شائع October 21, 2025 اپ ڈیٹ October 21, 2025 08:14pm
— فوٹو: کرک انفو
ویمنز کرکٹ ورلڈکپ کے بارش سے متاثرہ 22ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 306 رنز کا ہدف دے دیا۔

کولمبو میں کھیلے جا رہے میچ کو بارش کی وجہ سے 40 اوورز تک محدود کیا گیا، پروٹیز ٹیم نے مقررہ 40 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 312 رنز بنائے، ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت پاکستان کو 306 رنز کا ہدف ملا۔

کپتان لورا وولوراڈٹ نے 82 گیندوں پر شاندار 90 رنز کی اننگز کھیلی، ماریزان کیپ 68، سُن لوئس 61 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔

پاکستان کی جانب سے نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال نے 3،3 وکٹیں اپنے نام کیں، جبکہ کپتان فاطمہ ثنا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

