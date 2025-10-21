  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’بھگوان‘ سے بات چیت کے لیے اے آئی کا استعمال

ٹیک ڈیسکشائع 21 اکتوبر 2025 09:23pm
—فوٹو: پرشانت اسون
—فوٹو: پرشانت اسون

بھارت میں ایک طالب علم کی جانب سے ’گیتا جی پی ٹی‘ (GitaGPT) کے نام سے بنایا گیا آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کا چیٹ بوٹ تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جہاں ہندو مذہب کے پیروکار افراد چیٹ بوٹ سے مذہبی رہنمائی لیتے دکھائی دیتے ہیں۔

نہ صرف ’گیتا جی پی ٹی‘ (GitaGPT) چیٹ بوٹ بلکہ ہندوؤں کے مقدس کتاب بھگوت گیتا پر مبنی ایک اور چیٹ بوٹ براہ راست بھگوان کرشن سے رابطہ کروانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔

اسی طرح دیگر ہندو مذہبی کتابوں پر بھی چیٹ بوٹس وہاں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں اور خصوصی طور پر نوجوان افراد ایسے بوٹس کے ذریعے تسکین کے لیے بھگوان سے رابطہ یا بات چیت کے لیے استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

برطانوی نشریاتی ادارے ’بی بی سی‘ کے مطابق گیتا جی پی ٹی کے نام سے بنایا گیا چیٹ بوٹ بھگود گیتا پر تیار کیا گیا ہے، بھگود گیتا میں بھگوان کرشن اور ارجن کے درمیان 700 آیات کا مکالمہ ہے۔

مذکورہ چیٹ بوٹ صارفین کو ایسا محسوس کراتا ہے جیسے وہ بھگوان کرشن سے براہ راست ٹیکسٹ میسج پر بات کر رہے ہوں اور وہ روحانی رہنمائی فراہم کرنے سمیت زندگی کے مسائل پر گیتا کی تعلیمات کی بنیاد پر مشورے بھی فراہم کرتا ہے۔

مذکورہ چیٹ بوٹ وکاس ساہو نامی راجستھان سے تعلق رکھنے والے ایم بی اے کے طالب علم نے بنایا، جنہوں نے بتایا کہ چند ہی دنوں میں مذکورہ بوٹ کو استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد ایک لاکھ تک جا پہنچی۔

مذکورہ چیٹ بوٹ کی کامیابی کے بعد وکاس ساہو نے اپنی تعلیم درمیان میں ہی چھوڑ دی اور اسی طرح کے دوسرے چیٹ بوٹ بنانے کےلیے فنڈنگ حاصل کرنا شروع کر دی۔

بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں اے آئی کے ذریعے بھگوان سے بات چیت کرنے کے بڑھتے رجحان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں مذہبی اور روحانی چیٹ بوٹس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2023 میں پہلی بار ’ٹیکسٹ ود جیسس‘ نامی ایپ سامنے آئی تھی، جہاں پر مقدس کتاب بائبل کے کرداروں کی اے آئی تصاویر بھی تھیں اور مذکورہ ایپ پر توہین مذہب کا الزام بھی لگا۔

اسی طرح ’قرآن جی پی ٹی‘ کے نام سے بھی ایک ایپ متعارف کرائی گئی، جہاں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بنیاد پر سوالات کے جوابات اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔

کنفیوشس اور مارٹن لوتھر کی اے آئی چیٹ بوٹس بھی مشرقی اور عیسائی فلسفے پر مبنی ہیں جب کہ ہندو سگری رامانہ مہارشی کی تعلیمات پر بھی چیٹ بوٹ متعارف کرایا گیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025