پاکستانی اسکواش اسٹار نور زمان عالمی درجہ بندی میں کیریئر بیسٹ 37ویں نمبر پر پہنچ گئے
پاکستانی اسکواش اسٹار نور زمان عالمی درجہ بندی میں کیریئر بیسٹ 37ویں نمبر پر پہنچ گئے، مصروف مقابلوں کے شیڈول اور مسلسل کامیابیوں کے نتیجے میں انہیں پی ایس اے ورلڈ رینکنگ میں نمایاں ترقی ملی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران انہوں نے شمالی امریکا میں چار عالمی مقابلوں میں حصہ لیا، جن کا آغاز ستمبر میں کینیڈا میں نیش کپ جیتنے سے ہوا۔
3 اکتوبر کو وہ شارلٹسویل اوپن کا سیمی فائنل کھیلا، جس کے بعد 5 اکتوبر کو اوپن اسکواش کلاسک میں شرکت کی، جہاں وہ کوارٹر فائنل تک پہنچے، پچھلے ہفتے انہوں نے رچرڈسن ویلتھ مین اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست کھائی۔
آج جاری عالمی درجہ بندی نور زمان کے کیریئر اور 2025 کے دوران اب تک کی سب سے بہترین پوزیشن ہے، جو انہوں نے اپریل میں انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ میں اپنا پہلا عالمی خطاب جیتنے کے بعد سے مصروف ترین سیزن میں حاصل کی۔
ہفتہ وار اپ ڈیٹ ہونے والی ان درجہ بندیوں میں اس سے قبل نور زمان 13 اکتوبر کو 42ویں نمبر پر تھے، جبکہ 6 اکتوبر کے ہفتے میں وہ ایک درجہ نیچے تھے، انہوں نے 29 ستمبر کو پہلی بار عالمی ٹاپ 50 میں داخل ہوتے ہوئے 47ویں پوزیشن حاصل کی تھی، جبکہ اس سے پچھلے ہفتے وہ 62ویں نمبر پر تھے۔
اس ہفتے کی پی ایس اے ورلڈ رینکنگ میں مصر کے مصطفیٰ عسال پہلے، پیرو کے ڈیئیگو ایلیاس دوسرے، اور نیوزی لینڈ کے پال کول تیسرے نمبر پر ہیں۔