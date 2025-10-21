  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسلام آباد، پشاور، دیر، ملاکنڈ و دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.3 ریکارڈ

عرفان سدوزئی شائع October 21, 2025
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

اسلام آباد، پشاور، دیر بالا، ملاکنڈ اور دیگر شہروں میں 5.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 21 اکتوبر 2025 کو رات 11 بج کر 15 منٹ پر 5.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی گہرائی 234 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔

مزید بتایا کہ زلزلہ پاکستان کے مختلف شہروں بشمول اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، چترال، سوات، دیر اور ملاکنڈ میں محسوس کیا گیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

ڈان نیوز کے مطابق زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئےگھروں سے باہرنکل آئے۔

واضح رہے کہ 17 اکتوبر کو بھی اسلام آباد، سوات اور اطراف میں 5.6 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق محسوس زلزلہ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوات، چترال اور گردو نواح میں محسوس کیا گیا۔

مزید بتایا کہ زلزلہ 17 اکتوبر 2025 کو شام 5 بج کر 15 منٹ پر آیا، جس کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کا مرکز افغانستان میں ہندوکش ریجن اور گہرائی 120 کلومیٹر تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025