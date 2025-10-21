  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسلام آباد : شاپنگ مال میں لڑکی کا ’گینگ ریپ‘، دو ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

ویب ڈیسک شائع October 21, 2025
فائل فوٹو: کری ایٹیو کامنز
فائل فوٹو: کری ایٹیو کامنز

اسلام آباد کےشاپنگ مال میں دو ملزمان نے نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی کا مبینہ گینگ ریپ کیا، پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔

ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے سنٹورنس شاپنگ مال میں لڑکی کے مبینہ گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا، تھانہ مارگلہ پولیس نے متاثرہ لڑکی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔

مقدمے میں ملزمان فیصل جلال اور سید حفیظ اللہ کو نامزد کیا گیا ہے۔

مقدمے کی ایف آئی آر میں متاثرہ لڑکی نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان نے نوکری کا جھانسہ دے کر بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنایا،انکار کرنے پر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔

ایف آئی آر کے مطابق ملزمان سے بچانے کے لیے خود کو کمرے میں بند کرلیا مگر ملزمان کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور مسلسل تشدد کرتے رہے۔

متاثرہ لڑکی نے کہا کہ ملزمان نے ریپ اور تشدد کر کے سخت زیادتی کی ہے، ملزمان قانونی کارروائی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025