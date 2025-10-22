  • KHI: Sunny 35.9°C
لاہور: غیر قانونی افغان شہریوں کی ملک بدری کا آخری مرحلہ شروع ہوگیا

آصف چوہدری شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 11:07am
— فوٹو: اےایف پی
لاہور میں غیر قانونی افغان شہریوں کی ملک بدری کے عمل نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق غیر قانونی افغان شہریوں کی ملک بدری کا عمل ’آخری مرحلے‘ میں داخل ہو گیا ہے، جب کہ کیپٹل سٹی پولیس افسر بلال صدیق کامیانہ نے تمام افغانوں کی ملک بدری کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے، سوائے ان کے جو جائز ویزوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔

انہوں نے پولیس کو غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی دی اور غیر رجسٹرڈ ہتھیاروں کی رجسٹریشن کے لیے خدمت مرکز کے ساتھ ایک ماہ کی مہلت دی۔

بلال صدیق کامیانہ نے منگل کو سینئر پولیس افسران کا اجلاس بھی بلایا، جس میں حکومت کے تمام افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجنے کے فیصلے پر عملدرآمد کا جائزہ لیا گیا۔

اجلاس سے آگاہ ایک سینئر افسر نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں تین سال قبل حکومت نے تمام غیر قانونی آباد افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا تھا، سوائے ان کے جن کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ (پی او سی)، افغان سٹیزن کارڈ (اے سی سی) یا پروف آف رجسٹریشن (پی او آر) کارڈ تھا۔

دوسرے مرحلے کے آغاز کے وقت اجلاس میں بتایا گیا کہ وہ افغان شہری جن کے کارڈز کو اُس وقت کی حکومت کی پالیسی کے تحت توسیع دی گئی تھی، انہیں رہائش کی اجازت دی گئی، جب کہ دیگر کو ملک بدر کر دیا گیا۔

تاہم، منگل کو شروع ہونے والے آخری مرحلے میں تمام افغان شہریوں کو ملک بدر کیا جائے گا، سوائے ان کے جن کے پاس جائز ویزے ہیں۔

لاہور پولیس کے ترجمان نے کہا کہ اجلاس میں قانون و انتظام کے حالات کا جائزہ بھی لیا گیا، جس میں افغان شہریوں کی ملک بدری اور غیر رجسٹرڈ ہتھیاروں پر توجہ دی گئی۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلال صدیق کامیانہ نے ایس پیز کو ہدایت کی کہ وہ ملک بدری کے عمل کے لیے قریبی ہم آہنگی کریں۔

انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی ہدایت کے مطابق غیر دستاویزی افغان رہائشیوں کی وطن واپسی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔

سی سی پی او نے غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے اور شہر کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کا بھی حکم دیا۔

انہوں نے عوامی مقامات پر ہتھیار دکھانے پر بھی کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔

