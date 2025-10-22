کیریئر کے آغاز میں غیر مناسب پیشکش کی گئی، تحریم زبیری کا انکشاف
سابقہ اداکارہ تحریم زبیری نے انکشاف کیا کہ شوبز کی دنیا میں اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں انہیں غیر مناسب پیشکش کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہوں نے فوراً صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔
تحریم زبیری نے حال ہی میں حافظ احمد کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے شوبز انڈسٹری کے تجربات اور خواتین کو درپیش مسائل پر کھل کر گفتگو کی۔
تحریم زبیری نے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں خواتین کو بعض اوقات ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم ان کا ماننا ہے کہ خواتین کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔
ان کے مطابق خواتین کو عام طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن درحقیقت وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔
اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے کم عمری میں شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا اور تقریباً 22 سال تک کام کیا، اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ اپنی حدود واضح رکھیں۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک بار کسی نے اشاروں میں انہیں غیر مناسب پیشکش کرنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے فوراً صاف الفاظ میں منع کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ اعتماد انہیں ان کے والد سے ملا، جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور انہیں ہر صورتحال کا سامنا کرنا سکھایا۔
تحریم زبیری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کوئی خاتون کسی پراجیکٹ پر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس دوران انہیں اگر کسی نامناسب پیشکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو خواتین کے اندر ایک قدرتی حس ہوتی ہے جو فوراً پہچان لیتی ہے کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے، یہ حس نہ عمر سے وابستہ ہے، نہ طبقے سے، بلکہ یہ ہر خاتون میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہتیں کہ خواتین جو ہراسانی کے واقعات بیان کرتی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن خواتین کو خود کو ہر ایک کے لیے آسانی سے دستیاب نہیں بنانا چاہیے۔
ان کے مطابق مرد بہت چالاک ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں کہاں قسمت آزمائی کرنی ہے، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی اپنی عزت پر سمجھوتہ نہ کریں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔
خیال رہے کہ تحریم زبیری نے کئی کامیاب ڈراموں میں کام کیا ہے، جن میں بول میری مچھلی، خواب زادی، تم سے مل کر، چھوٹی سی کہانی، ماں اور دیگر مشہور ڈرامے شامل ہیں۔
بعدازاں انہوں نے بچوں کے بعد ڈراموں سے دوری اختیار کرلی اور اس وقت وہ امریکا میں شوہر اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔