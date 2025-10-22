  • KHI: Sunny 36.3°C
  • LHR: Sunny 31.6°C
  • ISB: Sunny 27.7°C
سونے کی بڑھتی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، فی تولہ سونا ساڑھے 7 ہزار روپے سستا

ویب ڈیسکشائع 22 اکتوبر 2025 01:04pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

ملک بھر میں سونے کی بڑھتی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا، فی تولہ سونا ساڑھے 7 ہزار روپے سے زائد سستا ہوگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط کا فی تولہ سونا 7 ہزار 538 روپے کی کمی سے 4لاکھ 37 ہزار 362 روپے پر آگیا۔

اسی طرح 24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت 6 ہزار 463 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 74 ہزار 967 روپے ہوگئی، عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس سونا 85 ڈالرکی کمی سے 4150 ڈالر پر آگیا۔

چاندی کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے، 151 روپے کی کمی سےفی تولہ چاندی قیمت 5110 روپے پر آگئی جبکہ 10گرام چاندی کی قیمت 129 روپے کی کمی سے 4381 روپے ہوگئی، عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 49.26 ڈالرپر آگئی۔

