دبئی: تمام نگاہیں ناقابل شکست پاکستانی فائٹر رضوان کے بھارتی حریف سے مقابلے پر مرکوز

ویب ڈیسک شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 02:02pm
گزشتہ سال رضوان نے بھارتی حریفوں کیخلاف 3 ناک آؤٹ فتوحات حاصل کی تھیں، اور وہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے مکسڈ مارشل آرٹس کا ’روشن ستارہ‘ ہیں۔ —فوٹو: انسٹا گرام
کل جمعرات کے روز تمام نگاہیں ناقابلِ شکست پاکستانی فائٹر رضوان علی ’دی حیدر‘ پر مرکوز ہوں گی، جب وہ دبئی کے ایجنڈا ایرینا میں ہونے والے رشین بیسڈ ایبسلوٹ چیمپئن شپ اخمت (اے سی اے) کے ابتدائی کارڈ میں ایک نہایت پُرجوش لائٹ ویٹ مقابلے میں بھارت کے رانا رودر پرتاپ سنگھ کے خلاف ’پنجرے‘ میں قدم رکھیں گے۔

رضوان، جو 10 صفر کے شاندار ریکارڈ کے حامل ہیں، اگست میں مصر کے ادھم محمد کے خلاف اپنے پچھلے سخت مقابلے کے بعد دوبارہ اپنی برتری ثابت کرنے کے خواہاں ہیں۔

گزشتہ سال رضوان نے بھارتی حریفوں کے خلاف 3 ناک آؤٹ فتوحات حاصل کی تھیں، اور وہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے مکسڈ مارشل آرٹس (ایم ایم اے) کے سب سے روشن ستارے سمجھے جاتے ہیں۔

ان کے سامنے 28 سالہ رودر پرتاپ (12-2) ہوں گے، جن کا زیادہ تر ریکارڈ بینٹم ویٹ کیٹیگری میں بنا ہے، جس سے یہ مقابلہ دونوں فائٹرز کے لیے خطرناک مگر فائدہ مند چیلنج بن گیا ہے۔

پاکستان ایم ایم اے فیڈریشن کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، اس ایونٹ میں الٹی میٹ فائٹنگ چیمپئن شپ ( یو ایف سی) کے اہلکاروں کی موجودگی متوقع ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے، جو رضوان کے حتمی خواب سے بخوبی مطابقت رکھتا ہے۔

رضوان نے رواں سال ’ڈان‘ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یو ایف سی میں کوئی پاکستانی فائٹر نہیں ہے، اور میں پہلا پاکستانی بننا چاہتا ہوں۔

یہ اہم اور پرجوش مقابلہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے، جب پاکستانی ایم ایم اے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جہاں شہاب علی، عبدالمنان اور ایان حسین کی جارجیا میں حالیہ بین الاقوامی فتوحات نے ملک کی پہچان کو مزید مضبوط کیا ہے۔

اگر ’دی حیدر‘ رضوان علی یہ لڑائی جیت لیتے ہیں، تو نہ صرف وہ اپنے ناقابلِ شکست ریکارڈ کا تحفظ کریں گے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ عالمی سطح پر یو ایف سی کے دروازے پاکستانی فائٹرز کے لیے کھول دیں، اور یوں پاکستانی فائٹنگ اسپورٹس کی تاریخ میں رہنما اور علمبردار کے طور پر اپنا نام رقم کر جائیں۔

