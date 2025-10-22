  • KHI: Clear 33.9°C
38 سال کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آصف آفریدی نے 92 سال پرانا ریکارڈ اپنے نام کرلیا

اسپورٹس ڈیسک شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 03:58pm
آصف آفریدی اپنے پہلے میچ میں 5 وکٹوں کا سنگ میل عبور کرنے ہر سجدہ شکر بجالائے — فوٹو: اے ایف پی
آصف آفریدی اپنے پہلے میچ میں 5 وکٹوں کا سنگ میل عبور کرنے ہر سجدہ شکر بجالائے — فوٹو: اے ایف پی

38 سال کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے پاکستان کے لیفٹ آرم آف اسپنر آصف آفریدی نے 92 سالہ ریکارڈ اپنے نام کرلیا، ساتھ ہی وہ ڈیبیو ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 72 رنز کے عوض 6 وکٹیں لے کر پاکستان کے پانچویں بہترین باؤلر بھی بن گئے۔

بائیں ہاتھ سے باؤلنگ کرنے والے اسپنر آصف آفریدی ڈیبیو پر 5 یا اس سے زائد وکٹیں لینے والے معمر ترین کرکٹر بن گئے۔

ان سے قبل انگلینڈ کے چارلس میریٹ نے 1933 میں 37 سال 332 دن کی عمر میں ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کی تھی۔

آصف آفریدی نے ٹیسٹ ڈیبیو پر شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 79 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں، جو پاکستان کی جانب سے کسی بولر کے ڈیبیو میچ کی ایک اننگز میں پانچویں بہترین بولنگ کارکردگی ہے۔

خیال رہے کہ راولپنڈی ٹیسٹ کے آغاز کے وقت آصف آفریدی کی عمر 38 سال 299 دن تھی۔

آصف آفریدی ٹیسٹ ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے پاکستان کے 15 ویں بالر ہیں جبکہ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی اسپنر ہیں۔

