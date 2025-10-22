  • KHI: Clear 33.9°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.6°C
  • KHI: Clear 33.9°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آئی سی سی نے باؤلرز کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کردی، نعمان علی کی پہلی بار دوسری پوزیشن

اسپورٹس ڈیسکشائع 22 اکتوبر 2025 03:27pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹیسٹ کرکٹ میں باؤلرز کی رینکنگ جاری کردی، پاکستانی اسپنر نعمان علی کیریئر میں پہلی مرتبہ دنیا کے دوسرے بہترین باؤلر بن گئے۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ نئی ٹیسٹ رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمراہ 882 پوائنٹس کے ساتھ تاحال پہلے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ پاکستانی اسپنر نعمان علی 853 پوائنٹس کے ساتھ 4 درجے ترقی پاکر دوسرے نمبر پر آگئے۔

راولپنڈی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں نعمان علی شاندار بولنگ کرکے بمراہ کے لیےخطرہ بھی بن سکتے ہیں۔

نیوزی لینڈ کے میٹ ہنری تیسرے، آسٹریلیا کے پیٹ کمنز چوتھے جبکہ جنوبی افریقہ کے کگیسو ربادا 3 درجے تنزلی کے بعد 5 ویں نمبر پر آگئے۔

بیٹنگ رینکنگ میں کوئی پاکستانی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں، سعود شکیل 13 ویں نمبر پر موجود ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025