  • KHI: Clear 33.9°C
  • LHR: Clear 26.4°C
  • ISB: Clear 20.6°C
کلکٹوریٹ آف کسٹمز اپریزرمنٹ کراچی نے بھارتی ساختہ اشیا کی غیر قانونی درآمد کی کوششیں ناکام بنا دیں

طاہر شیرانیشائع 22 اکتوبر 2025 05:27pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

کلکٹوریٹ آف کسٹمز اپریزرمنٹ (ویسٹ) کراچی نے بھارتی ساختہ اشیاء کی غیر قانونی درآمد کی کوششیں ناکام بنا دیں

ایف بی آر کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کلکٹریٹ آف کسٹمز اپریزرمنٹ (ویسٹ) کراچی نے بھارتی ساختہ اشیا کی پاکستان میں غیر قانونی طور پر درآمد کرنے کی متعدد کوششیں ناکام بنا دیں جس میں امپورٹ پالیسی آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان مصنوعات کے ماخذ ملک کا غلط اندراج کیا گیا تھا۔

اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پہلا کیس اُس وقت سامنے آیا جب ایک درآمد کنندہ نے ٹیکسٹائل مشینری کی ایک کھیپ کا ماخذ ملک چین کو ظاہر کر کے کلیئر کرانے کی کوشش کی جبکہ یہ اشیا بھارتی ساختہ نکلیں۔

کسٹمز حکام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 2 کروڑ 42 لاکھ 20 ہزار ملین روپے مالیت کی ان اشیا کی کلیئرنس روک دی۔

اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اس ابتدائی کارروائی کے بعد کلکٹوریٹ نے کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل اور دیگر آف ڈاک ٹرمینلز پر نگرانی مزید سخت کر دی، جس کے نتیجے میں ً بھارتی ساختہ اشیاء کے شبہ میں مزید تین کھیپیں روکی گئیں۔

مزید بتایا گیا کہ ان میں ایک کھیپ جبل علی سے بھیجی کی گئی تھی اور اس کا ماخذ ملک چین ظاہر کیا گیا تھا، اس کے معائنے پر معلوم ہوا کہ مینوفیکچرر پلیٹس اور شناختی نشانات دانستہ طور پر مٹائے گئے تھے، تاہم برقی آلات پر ’میڈ اِن انڈیا‘ ثبت پایا گیا اور مشین کے فریم پر بھارت کے ایک معروف برانڈ کا نام کندہ تھا، اس کھیپ کی مالیت کا تخمینہ ایک کروڑ 66 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔

ایف بی آر نے اعلامیے میں بتایا کہ ایک اور کھیپ شنیڈر الیکٹرک کے پاور ڈسٹری بیوشن یونٹ پر مشتمل تھی یہ بھی جبل علی سے بھیجی گئی تھی اور اس کا ماخذ ملک چین ظاہر کیا گیا تھا، اس کھیپ کی اشیا میں شناختی نشانات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔

تفصیلی معائنے پر پاور ڈسٹری بیو شن یونٹ کے مین پینل ڈور پر ’میڈ اِن انڈیا‘ واضح طور پرلکھا ہوا پایا گیا ۔ اس کھیپ کی مالیت کا تخمینہ37 لاکھ 60 ہزار روپے لگایا گیا۔

اسی طرح گارنیٹ مش 80 پر مشتمل کھیپ کنٹینر سے کم وزن کی تھی جسے ترکیہ کا ظاہر کیا گیا، اس کھیپ کی پیکنگ پر واضح طور پر ’میڈ اِن انڈیا‘ درج تھا، اس مال کی مالیت کا تخمینہ تقریباً ایک لاکھ 54 ہزار روپے لگایا گیا۔

کلکٹوریٹ نے ممنوعہ اشیاء کی غیر قانونی درآمد اور غلط بیانی میں ملوث درآمد کنندگان کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے، اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں نہ صرف قومی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ منصفانہ تجارت اور قومی مفاد کے لیے بھی خطرہ کا باعث بنتی ہیں۔

محکمہ کسٹمز مؤثر نگرانی جاری رکھتے ہوئے درآمدی قواعد وضوابط کو بائی پاس کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لئے قانون سختی سے نافذ کرے گا۔

