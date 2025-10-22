  • KHI: Clear 30.1°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 19.2°C
  • KHI: Clear 30.1°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 19.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

صدرِ مملکت آصف زرداری نومبر میں 3 روزہ دورہِ قطر کریں گے

ویب ڈیسک شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 07:11pm
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان، ویب سائٹ
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان، ویب سائٹ

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نومبر میں 3 روزہ دورے پر قطر روانہ ہوں گے۔

ڈان نیوز کے مطابق سفارتی ذرائع نے بتایا کہ صدر آصف علی زرداری 4 سے 6 نومبر تک قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کریں گے، اس دوران آصف علی زرداری امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کریں گے۔

صدر زرداری دوحہ میں اقوام متحدہ کے سماجی ترقی کے دوسرے عالمی سربراہی اجلاس (ڈبلیو ایس ایس ڈی) میں بھی شرکت کریں گے۔

سماجی ترقی پر یہ دوسرا عالمی اجلاس ہے، پہلا اجلاس 1995 میں کوپن ہیگن، ڈنمارک میں منعقد ہوا تھا۔

شیڈول اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت دیگر ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے، سفارتی ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔

واضح رہے کہ ستمبر میں صدر مملکت آصف زرداری نے چین کا 10 روزہ دورہ کیا تھا، صدر زرداری کے دورے کے دوران مفاہمت کی کئی یادداشتوں ( ایم او یوز ) پر دستخط کیے گئے تھے۔

دورہِ چین میں صدر آصف زرداری کی چین کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، جن میں پاک چین تعلقات، سی پیک، علاقائی امن، ترقی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔

صدر مملکت کے دورے میں پاکستان اور چین نے 16 ستمبر کو مفاہمت کی 3 یادداشتوں (ایم او یوز) پر دستخط کیے گئے تھے، جن کا مقصد پاکستان میں زراعت، ماحولیات اور ماس ٹرانزٹ شعبوں کی ترقی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025