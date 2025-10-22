  • KHI: Clear 30.1°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 19.2°C
  • KHI: Clear 30.1°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 19.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قومی اسمبلی کا 19 واں اجلاس: وزیراعظم سمیت 25 فیصد اراکین کسی بھی نشست میں شریک نہیں ہوئے، فافن

عرفان سدوزئی شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 08:59pm
فوٹو: قومی اسمبلی، ایکس
فوٹو: قومی اسمبلی، ایکس

فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک (فافن) کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم سمیت قومی اسمبلی کے 25 فیصد ارکان نے 19ویں اجلاس کی کسی نشست میں شرکت نہیں کی۔

ڈان نیوز کے مطابق قومی اسمبلی 19 ویں اجلاس میں اراکین اسمبلی شرکت کے حوالے سے فافن نے رپورٹ جاری کردی، جس کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی کے تقریباً ایک چوتھائی ارکان (25 فیصد یا 82 ارکان) نے کسی بھی نشست میں شرکت نہیں کی۔

قومی اسمبلی کا 19واں اجلاس تین نشستوں پر مشتمل اجلاس یکم سے 5 ستمبر 2025 تک جاری رہا تھا۔

فافن کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے 111 ارکان نے اجلاس کی تمام نشستوں میں شرکت کی، جبکہ دوسری نشست میں سب سے زیادہ 200 ارکان موجود رہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس کی تیسری نشست میں حاضری سب سے کم رہی ، اور صرف 159 ارکان شریک ہوئے۔

فافن کے مطابق 216 ارکان (66 فیصد) کم از کم ایک نشست میں غیر حاضر رہے، جبکہ غیر حاضر ارکان میں سے صرف 50 نے رخصت کی درخواستیں جمع کرائیں، 166 ارکان بغیر کسی اطلاع کے غیر حاضر رہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کابینہ کے ارکان میں سے 4 وفاقی وزراء اور ایک وزیرمملکت نے تمام نشستوں میں شرکت کی۔

رپورٹ کے مطابق وزیراعظم قومی اسمبلی کے اجلاس کی کسی بھی نشست میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اجلاس کے دوران خالی رہا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چار وفاقی وزرا اور ایک وزیر مملکت نے تمام نشستوں میں شرکت کی جبکہ 10 وفاقی وزرا اور پانچ وزرائے مملکت کسی نشست میں شریک نہیں ہوئے۔

فافن کے مطابق خواتین ارکان کی حاضری مرد ارکان کے مقابلے میں بہتر رہی اور 35 خواتین ارکان نے تمام نشستوں میں شرکت کی جبکہ 12 خواتین ارکان نے کوئی نشست اٹینڈ نہیں کی۔

اسلام آباد کے تمام ارکان اور خیبر پختونخوا کے 40 ارکان (75فیصد) نے آدھے سے زیادہ اجلاسوں میں شرکت کی، جبکہ پنجاب کے 98 ارکان، سندھ کے 41 اور بلوچستان کے 11 ارکان نے زیادہ نشستوں میں شرکت کی۔

رپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران ایک رکن نے کورم کی نشاندہی کی جبکہ اسپیکر نے اہم عوامی معاملے پر کورم پوائنٹ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔

فافن کی رپورٹ کے مطابق سیلاب کی صورتحال پر بحث کے دوران کئی وزرا کی غیر حاضری پر سوالات اٹھائے گئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025