نیپرا کا کے الیکٹرک ملٹی ایئر ٹیرف جائزہ کراچی کیلئے ایک اہم سنگ میل ہے، ترجمان پاور ڈویژن
ترجمان پاور ڈویژن نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کے جائزے کو پورے ملک اور خاص طور پر کراچی کے عوام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔
ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاور ڈویژن اس جائزے کو وقت پر فائل کرنے اور میرٹ پر مبنی نکات نیپرا کے سامنے رکھنے پر فخر محسوس کر رہا ہے ، ترجمان کے مطابق کچھ حلقے نیپرا کے کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف کے جائزے کوگمرا کن طور پر پیش کر رہے ہیں اور ایک ریگولیٹری اصلاح کو ایک مالیاتی چال یا صارف پر بوجھ کے طور پر پیش کررہے ہیں۔
ترجمان کے مطابق حقیقت میں اتھارٹی کے فیصلے مکمل طور پر مساوات، استحکام اور شعبے کے استحکام کے اصولوں کی روشنی میں ہوئے ہیں۔
مزید بتایا کہ یہ جائزہ کے الیکٹرک کے ٹیرف فریم ورک کو دوسری ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کے فریم ورک کے مطابق لانے کے لیے کیا گیا تھا۔
نیپرا کے جائزے نے ان ٹیرف عناصر کو ختم کیا جو قومی ریگولیٹری معیار کے مطابق نہیں تھے، جن میں غیر ملکی کرنسی سے منسلک منافع، نقصانات کی اجازت وغیرہ شامل ہیں۔
نیپرا نے انہیں ختم کر کے یقینی بنایا کہ تمام کمپنیاں وصولی، کارکردگی اور شفافیت کے ایک جیسے اصولوں کے تحت ریگولیٹ ہوں، ان اقدامات سے ڈھانچے کے عدم توازن کو درست کیا گیا ہے، ترجمان کے مطابق جائز وصولیوں کو کم نہیں کیا گیا۔
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ حلقے دعوی کر رہے ہیں کہ کہ نیپرا کے فیصلے نے کراچی کے صارفین کو کسی ’ریلیف‘ سے محروم کر دیا، جو کہ بالکل حقائق کے منافی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔
اعلامیے کے مطابق حقیقت میں کے الیکٹرک کا ملٹی ایئر ٹیرف کمپنی کی اپنی آمدنی کی ضروریات سے متعلق ہے، نہ کہ صارف کے ادا کردہ حتمی ٹیرف سے، تمام ڈسٹری بیوشن کمپنیوں بشمول کے الیکٹرک کے صارف سے متعلق ٹیرف حکومت پاکستان کی جانب سے قومی یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت طے اور جاری کیے جاتے ہیں۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے کہ نیپرا کا یہ فیصلہ وسائل کی ’دوبارہ تقسیم‘ یا حکومت کی طرف سے کراچی کے بجلی صارفین کو دی جانے والی 7 روپے فی یونٹ سبسڈی کو ’ختم کرنا‘ ہے، کیونکہ یکساں ٹیرف کے تحت کے الیکٹرک کے صارفین کو سبسڈی اب بھی جاری ہے۔
یہ تشریح کہ یہ سبسڈی کی منتقلی ہے، مالیاتی بنیادی اصولوں کی غلط فہمی کو ظاہر کرتی ہے، سبسڈی میں کمی کا مطلب فنڈز کی منتقلی نہیں ہے؛ یہ محض حکومتی اخراجات میں کمی ہے جو کہ قومی بجٹ پر بوجھ ہوتا۔
نیپرا کا جائزہ ریگولیٹری غیرجانبداری کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ فیصلہ حکومتی ہدایت کے تحت نہیں بلکہ اس کی اپنی خودمراجعتی دائرہ کار میں ہوا، جس نے اداراتی خودمختاری اور عوامی مفاد کے عزم کی تصدیق کی۔