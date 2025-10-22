  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 20.1°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 20.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا

طاہر شیرانی شائع October 22, 2025
— فائل فوٹو: پی آئی ڈی
— فائل فوٹو: پی آئی ڈی

وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجموعی معاشی، داخلی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اسی طرح پاک-افغان بارڈر کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔

ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں ایک مذہبی جماعت پر پابندی سے متعلق معاملے کا جائزہ لیے جانے کا امکان ہے۔

مزید کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم سمریاں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی، کابینہ کا اجلاس کل شام ساڑھے 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025