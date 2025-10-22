پنجاب: لاؤڈ اسپیکر ایکٹ مزید سخت، سوشل میڈیا پر شر انگیزی کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدرات اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت جبکہ سوشل میڈیا پر شر انگیزی و نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہوگی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی صدارت میں امن و امان پر مسلسل تیسرا غیر معمولی اجلاس ہوا۔
حکومت پنجاب نے انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی مقیم انٹرنیشنل شہریوں کے خلاف پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 میں خصوصی سیل قائم کر دیا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں ڈالا کلچر، بدمعاشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اسی طرح امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اجلاس میں واضح کر دیا گیا کہ کومبنگ آپریشنز اور کارروائیاں صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں، پنجاب کی تمام ضلعی انتظامیہ روزانہ غیرقانونی بین الاقوامی رہائشیوں کے خلاف کومبنگ آپریشن رپورٹس اپ ڈیٹ کریں گی۔
روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کہ کتنے غیرقانونی رہائشی کہاں کہاں کاروبار سے منسلک ہیں، کتنے غیرقانونی بین الاقوامی رہائشی مرکز میں ڈی پورٹیشن کے لیے بھیجے گئے، کتنے بین الاقوامی باشندے ٹیکس نیٹ میں لائے گئے۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عوام بھی غیرقانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں ورنہ کرایہ داری/پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں سوشل میڈیا پر شر انگیزی و نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے، غیرقانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشتگردی قوانین لاگو ہوں گے۔