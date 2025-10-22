چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز کی محسن نقوی کو مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں تعاون کی یقین دہانی
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات کی اور کہا کہ کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا، مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سربراہ سنی تحریک نے انہیں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔
وزارت داخلہ کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں چیئرمین سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات کی، اس موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی وزیرداخلہ کے ہمراہ تھے۔
ملاقات میں علمائے کرام کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وفاقی وزیر داخلہ نے ملاقات میں کہا کہ مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے، کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ دین اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں، معرکہ حق میں بھی علمائے کرام کا کردار انتہائی اہم رہا۔
محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے، ان حالات میں سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، قانون کے دائرہ میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے، آج پاکستان کے لیے سب کو یکجان ہونا ہو گا۔
چیئرمین پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
اس موقع پر صدر سنی تحریک صاحبزادہ علامہ بلال عباس قادری، سیکریٹری جنرل صاحبزادہ علامہ بلال سلیم قادری، طیب حسین قادری، عبداللہ اکرم قادری ، سلمان قادری، شہباز قادری، عمران قادری اوردرویش رضا عباسی بھی موجود تھے۔