ویمنز ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

اسپورٹس ڈیسک شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 23, 2025 12:02am
— فوٹو: کرک انفو

ویمنز ورلڈ کپ کے 23ویں میچ میں آسٹریلیا ویمنز ٹیم نے انگلینڈ ویمنز ٹیم کو 6 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی۔

بھارتی شہر اندور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کا 245 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 41ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔

کینگروز کی جانب سے ایشلے گارڈنر نے شاندار 104 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، انہوں نے میدان کے چاروں اطراف 16 چوکے لگائے، انابیل سدرلینڈ نے بھی 98 رنز کی عمدہ ناٹ آؤٹ اننگز کھیل کر ساتھی کھلاڑی کا بھرپور ساتھ نبھایا۔

سدر لینڈ کی اننگز میں 9 چوکے اور ایک چھکا بھی شامل ہے، دونوں بیٹرز کی 180 رنز کی پارٹنر شپ کے باعث آسٹریلوی ٹیم کے لیے جیت کی راہ ہموار ہوئی۔

انگلینڈ کی جانب سے لنزے اسمتھ نے 2، صوفی ایکلیسٹون اور لورین بیل نے ایک، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل، انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز اسکور کیے، ٹامی بومنٹ 105 گیندوں پر 78 رنز بنا کر نمایاں رہیں، ایلس کیپسے 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں، دیگر بیٹرز خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہیں۔

آسٹریلیا کی جانب سے انابیل سدرلینڈ نے بیٹنگ سے قبل باؤلنگ میں بھی اپنی مہارت دکھائی اور 60 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، صوفی مولونا اور ایشلے گارڈنر نے2،2 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔

واضح رہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں پہلے ہی ویمنز ورلڈ کپ 2025 کے سیمی فائنل مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔

