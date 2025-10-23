راولپنڈی ٹیسٹ: جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز برابر کردی
جنوبی افریقہ نے دوسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز ایک ایک سے برابر کردی، پاکستان ٹیم دوسری اننگز میں صرف 138 رنز پر ڈھیر ہوگئی اور مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 68 رنز کا آسان ہدف دیا جو اس نے 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا، 9 وکٹیں لینے والے کیشو مہاراج کو میچ جبکہ سینوران متھوسوامے کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔
پاکستان ٹیم نے چوتھے روز صرف 44 رنز بنائے اور 6 وکٹیں گنوائیں، نصف سنچری بنانے والے بابر اعظم کے علاوہ کو بلے باز قابل ذکر کاکردگی نہیں دکھاسکا، جنوبی افریقہ کی جانب سے سائمن ہرمن نے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
جنوبی افریقہ کی دوسری اننگز
راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ کے چوتھے روز جنوبی افریقہ نے دوسری اننگز میں 68 رنز کے آسان ہدف کے تعاقب میں جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا، ایڈن مارکرم نے 8 چوکوں کی مدد سے 45 گیندوں پر 42 رنز کی اننگز کھیلی تاہم جیت کے نذدیک پہنچ کر نعمان علی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے۔
پہلی اننگز میں نصف سنچری اسکور کرنے والے ٹرسٹن اسٹربز دوسری اننگز میں کھاتا کھولے بغیر نعمان علی کی گیند پر سلمان علی آغا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوگئے، تاہم ساجد خان کے اگلے اوور میں ریان ریکلٹن نے چھکا مار کر ٹیم کو جیت سے ہمکنار کردیا، انہوں نے 25 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔
پاکستان کی دوسری اننگز
چوتھے روز پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 94 رنز پر کھیل کا آغاز کیا تو بابراعظم پہلے ہی اوور میں نصف سنچری مکمل کرنے کے بعد 96 کے مجموعی اسکور پر سائمن ہرمر کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے۔
105 کے مجموعی اسکور پر 18 رنز بنانے والے محمد رضوان بھی سائمن ہرمر کا شکار بنے اور ٹونی ڈی زورزی نے کیچ تھام کر انہیں پویلین کی راہ دکھائی، اس کے بعد آنے والے نعمان علی بھی کھاتہ کھولے بغیر سائمن ہرمر کی ہی گیند پر کیچ آؤٹ ہوگئے۔
شاہین شاہ آفریدی بھی کھاتہ کھولے بغیر غیر ضروری رن لینے کی کوشش میں ریکلٹن کے ہاتھوں رن آؤٹ ہوگئے۔
ساجد خان کے ساتھ 24 رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کی آخری امید بننے والے سلمان علی آغا 28 رنز بناکر مہاراج کی گیند پر کٹ شاٹ کھیلتے ہوئے بولڈ ہوگئے، ساجد خان 13 رنز بنانے کے بعد کیشو مہاراج کی گیند پر اسٹمپ ہوگئے۔
پاکستان نے میچ کے چوتھے روز دوسری اننگز میں 6 وکٹیں گنوائیں اور صرف 44 بنائے، اس سے قبل گزشتہ روز پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کی 71 رنز کی برتری کے بعد دوسری اننگز میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر مکمل طور پر ناکام نظر آیا، صرف 16 کے مجموعے پر قومی ٹیم کے 3 کھلاڑی پویلین واپس لوٹ چکے تھے، امام الحق 9، عبداللہ شفیق 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، کپتان شان مسعود کھاتا بھی کھول نہ سکے جبکہ مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل 11 رنز بنا کر واپس لوٹے تھے۔
سائمن ہرمر نے دوسری اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کیں جبکہ کیشو مہاراج نے 2 اور کگیسو ربادا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز
قبل ازیں جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں ٹرسٹن اسٹربز، ٹونی ڈی زورزی اور سینوران متھوسوامے اور کگیسو ربادا کی نصف سنچریز کی بدولت 404 رنز بنائے تھے اور پاکستان پر 71 رنز کی برتری حاصل کرلی تھی، پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے فیصل نے 6 وکٹیں حاصل کی تھی جبکہ نعمان علی نے 2 اور شاہین شاہ آفریدی اور ساجد خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی۔
پاکستان کی پہلی اننگز
پاکستان نے پہلی اننگز میں عبداللہ شفیق، شان مسعود اور سعود شکیل کی نصف سنچریز اور سلمان علی آغا کے 45 رنز کی بدولت 333 رنز بنائے تھے، جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشو مہاراج نے 7، سائمن ہرمر نے 2 جبکہ کگیسو ربادا نے ایک وکٹ حاصل کی تھی۔
واضح رہے کہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 93 رنز سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر کی سبقت حاصل کرلی تھی۔