  • KHI: Clear 26.6°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 20.2°C
  • KHI: Clear 26.6°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 20.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دبئی: پاکستانی فائٹر رضوان علی نے بھارتی حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کردیا

عبدالغفار شائع October 23, 2025 اپ ڈیٹ October 23, 2025 11:05pm
— فوٹو: عبدالغفار
— فوٹو: عبدالغفار

پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر ناکوں چنے چبوا دیے، پاکستانی مکس مارشل آرٹ (ایم ایم اے) فائٹر رضوان علی نے بھارتی حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست سے دو چار کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق دبئی میں ہونے والے ہائی وولٹیج مقابلے میں پاکستانی ایم ایم اے فائٹر رضوان علی نے بھارتی حریف رانا پرتاپ سنگھ کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا، شاندار جیت کے بعد قومی فائٹر رضوان علی نے ناقابلِ شکست رہنے کا ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے مسلسل گیارہویں جیت اپنے نام کی۔

تاریخی فتح کے بعد فائٹر رضوان علی نےکہا کہ پوری قوم اور ایم ایم اے فیڈریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھارتی حریف سے ہاتھ نہیں ملایا، اسے بتایا تھا کہ اس کو شکست دوں گا، پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں، جیت پاک فوج اور پوری قوم کے نام کرتا ہوں۔

رضوان علی اور بھارتی حریف رانا پرتاپ سنگھ کی فائٹ دیکھنے کے لیے یو ایف سی چیمپئن خمزت چمیائف بھی خصوصی طور پر دبئی پہنچے، فائٹ کے بعد خمزت چمیائف نے رضوان علی کو مبارکباد بھی دی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

3

اسلام آباد : شاپنگ مال میں لڑکی کا ’گینگ ریپ‘، دو ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

4

سعودی عرب میں گھریلو ملازمین سے بھرتی، ورک پرمٹ فیس وصول کرنے پر پابندی عائد

5

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

6

پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو معطل کردیا

7

مودی سے کہا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ

8

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

کارٹون

کارٹون : 23 اکتوبر 2025
کارٹون : 22 اکتوبر 2025