فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ مصر میں اپنے ہم منصب، مصری وزیر دفاع سے ملاقات

ویب ڈیسک شائع October 23, 2025 اپ ڈیٹ October 23, 2025 10:15pm
— فوٹو: اسکرین شاٹ، آئی ایس پی آر، فیس بک
— فوٹو: اسکرین شاٹ، آئی ایس پی آر، فیس بک

پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مصر کے سرکاری دورے پر ہیں، اس دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی تعاون اور دفاعی اشتراک کو فروغ دینا ہے۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل نے مصری وزیر دفاع و دفاعی پیداوار جنرل عبدالماجد صقر اور مصری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ مصر ایک برادر ملک ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون نہ صرف دونوں قوموں کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔

وزارت دفاع کے دورے کے دوران، فیلڈ مارشل کا پُرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

فیلڈ مارشل نے گمنام سپاہیوں کی یادگار اور سابق مصری صدر محمد انور السادات کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔

چیف آف آرمی اسٹاف نے جامعہ الازہر کے شیخ اعظم، شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات کی۔

شیخ الجامعہ الازہر نے امتِ مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتہا پسندانہ نظریات اور اسلام کی غلط تشریحات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔

