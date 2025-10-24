  • KHI: Clear 25.2°C
نواز شریف نے جیل میں آرڈیننس پر دستخط کیے، نعیم حیدر پنجوتھہ کا دعویٰ

ویب ڈیسک شائع October 24, 2025 اپ ڈیٹ October 24, 2025 12:17am
— فائل فوٹو: لنکڈ ان
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتھہ نے دعویٰ کیا ہے نواز شریف نے سال 2018 میں گرفتار کے بعد جیل میں آرڈیننس پر دستخط کیے۔

ہم نیوز کے پروگرام ’ہم دیکھیں گے‘ میں میزبان منصور علی خان و دیگر مہمانوں کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے نعیم حیدر پنجوتھہ نے کہا مسلم لیگ (ن) کے سربراہ میاں نواز شریف نے جیل میں آرڈیننس پر سائن کیے، تاہم انہیں جب بتایا گیا کہ آرڈیننس پر صرف صدر مملکت ہی سائن کر سکتے ہیں تو نعیم حیدر پنجوتھہ نے یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ ہم نے خود سنا تھا مسلم لیگ (ن) کے سربراہ نے آرڈیننس پر نہ صرف سائن کیے، بلکہ دوران قید پارٹی کو بھی مختلف احکامات دیتے رہے۔

پینل میں موجود مسلم لیگ (ن) کے رہنما اختیار ولی خان نے انہیں بتایا کہ نواز شریف تو کبھی بھی صدر مملکت نہیں رہے تو پھر وہ کیسے کسی آرڈیننس پر سائن کر سکتے ہیں، جس پر نعیم حیدر نے اپنے بات پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ انہوں نے آرڈیننس پر ہی سائن کیے تھے۔

پروگرام کے میزبان منصور علی خان نے اس دوران انہیں بتایا کہ آپ کی معلومات ناقص ہیں، انہیں واپس لے لیں، تاہم نعیم حیدر نے اپنی بات پر بضد رہے اور اپنی بات کو پھر سے دوہرایا۔

جس پر منصور علی خان نے انہیں کچھ وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں، آپ ہمیں سرچ کر کے بتا دیں، نعیم حیدر نے اپنے موبائل سے سرچ کرنے کے بعد پڑھ کر سنایا کہ 2018 میں مسلم لیگ کے سربراہ نے آرڈیننس پر سائن کیے تھے، پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف جیل سے پارٹی کو ہدایات یا وکلا سے مشاورت بھی کرتے رہے تھے۔

جس پر ایک بار پھر میزبان اور دیگر 2 مہمانوں نے انہیں بتایا کہ آپ کی معلومات غلط ہیں، اس دوران منصور علی خان نے نعیم حیدر سے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ کہاں سے پڑھ کر سنا رہے ہیں، جس پر نعیم حیدر نے جواب دیا کہ ’ایکس‘ کے اے آئی ورژن ’گروک‘ سے، جس پر پینل میں موجود تمام لوگ ہنس دیئے، اور پی ٹی آئی رہنما کر بتایا کہ آپ کے معلومات غلط ہیں۔

آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، تاہم نعیم حیدر پنجوتھہ اپنی بات پر قائم رہےاور مؤقف اپنایا کہ مسلم لیگ کے سربراہ کو جیل میں ہر قسم کی سہولتیں حاصل تھیں جب کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، پروگرام ختم ہونے تک نعیم حیدر اپنی بات پر قائم رہے کہ نواز شریف نے 2018 میں آرڈیننس پر سائن کیا تھا۔

