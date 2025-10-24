امریکی صدر نے بائنانس کے بانی کو معاف کردیا، بائیڈن پر کرپٹو انڈسٹری کے خلاف جنگ کا الزام
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معروف کرپٹو ایکسچینج ’بائنانس‘ کے بانی چانگ پینگ ژاؤ عرف سی زی کو معاف کر دیا، ساتھ ہی سابق صدر جو بائیڈن پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے کرپٹو انڈسٹری کے خلاف غیر ضروری جنگ چھیڑ رکھی تھی۔
ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائنانس کے شریک بانی چانگ پینگ ژاؤ کو معاف کر دیا ہے۔
اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیشرو جو بائیڈن پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے کرپٹو انڈسٹری کے خلاف غیر ضروری جنگ شروع کی تھی۔
بائنانس کی بنیاد 2017 میں رکھی گئی تھی اور یہ تیزی سے ٹریڈنگ کے حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج بن گیا، جس نے چانگ پینگ ژاؤ کو ارب پتی بنا دیا۔
کمپنی کے آپریشنز کی تحقیقات کے بعد چانگ پینگ ژاؤ نے 2023 کے آخر میں امریکی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا اور 2024 میں چار ماہ قید کی سزا کاٹی۔
چانگ پینگ ژاؤ کی معافی سے ان کا کریمنل ریکارڈ مٹ جائے گا اور اس سے بائنانس کے دوبارہ امریکا میں واپسی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، تقریباً دو سال بعد جب اس نے امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات کے تصفیے کے لیے ملک میں اپنی سرگرمیاں معطل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
وائٹ ہاؤس نے ’اے ایف پی‘ کے ساتھ شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ کرپٹو انڈسٹری کو سزا دینے کی خواہش میں، جو بائیڈن انتظامیہ نے چانگ پینگ ژاؤ کو نشانہ بنایا حالانکہ ان پر نہ تو دھوکہ دہی کے الزامات لگائے گئے اور نہ ہی کوئی متاثرہ شخص موجود تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا چانگ پینگ ژاؤ پر مقدمہ چلانے اور ان کے لیے تین سال کی سزا مانگنے کا فیصلہ ٹیکنالوجی اور اختراع میں عالمی رہنما کے طور پر امریکا کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے اور اب کرپٹو پر جنگ ختم ہو گئی ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بائنانس، تقریباً ایک سال سے چانگ پینگ ژاؤ کی معافی کے لیے کوشاں تھی اور اس نے ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمپنی ورلڈ لبرٹی فنانشل کی ایک اہم حامی کے طور پر کردار ادا کیا۔
اگرچہ چانگ پینگ ژاؤ نے 2023 میں چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن وہ اب بھی بائنانس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔
فنانشل ٹائمز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ خاندان کی مختلف کرپٹو کاروباری سرگرمیوں سے انہیں تقریباً ایک ارب ڈالر کا قبل از ٹیکس منافع حاصل ہوا ہے۔
چانگ پینگ ژاؤ کی معافی ٹرمپ کے کئی دیگر متنازع فیصلوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، جن میں 6 جنوری 2021 کو امریکی کانگریس پر حملے میں ملوث افراد کے لیے اجتماعی معافی شامل ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے بدنام زمانہ سابق ریپبلکن رکنِ کانگریس جارج سانتوس کی سزا بھی کم کر دی ہے، جنہیں وائر فراڈ اور شناختی چوری کے الزامات میں سزا سنائی گئی تھی۔