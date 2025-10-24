انتہا پسند اسرائیلی وزیر خزانہ نے سعودی عرب سے متعلق اپنے بیان کو ’نامناسب‘ تسلیم کرلیا
اسرائیل کے انتہا پسند وزیر خزانہ بیزلیل سموتریچ نے جمعرات کو سعودی عرب سے متعلق اپنے ’نامناسب‘ بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق بیزلیل سموتریچ نے اس سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر سعودی عرب، اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بدلے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ ’ریگستان میں اونٹوں پر سواری جاری رکھے‘۔
سموتریچ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ’میرا سعودی عرب سے متعلق بیان نامناسب تھا، اور اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں‘۔
انہوں نے اسرائیل میں ایک کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ’اگر سعودی عرب ہمیں کہتا ہے کہ تعلقات کی بحالی کے بدلے فلسطینی ریاست تسلیم کرو، تو ہم کہیں گے دوستو، نہیں شکریہ‘۔
انہوں نے مزید کہا تھا کہ ’آپ سعودی ریگستان میں ریت پر اونٹ دوڑاتے رہیں، ہم اپنی معیشت، معاشرے، ریاست اور ان تمام عظیم چیزوں کے ساتھ حقیقی ترقی کرتے رہیں گے جنہیں ہم بنانا جانتے ہیں‘۔ اس بیان پر اسرائیل کے اندر سخت ردعمل سامنے آیا تھا۔
بیان پر تنقید
اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے بیزلیل سموتریچ کے بیان کی فوری مذمت کی۔
انہوں نے ایکس پر عربی زبان میں لکھا تھا کہ ’سعودی عرب اور مشرقِ وسطیٰ کے ہمارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سموتریچ ریاستِ اسرائیل کی نمائندگی نہیں کرتے‘۔ بعد ازاں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر خزانہ اپنے بیان پر معافی مانگیں۔
سابق وزیر دفاع اور اپوزیشن رہنما بینی گینٹز نے کہا تھا کہ ’سموتریچ کے ریمارکس جہالت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کی عکاسی کرتے ہیں، جو کسی اعلیٰ حکومتی وزیر اور کابینہ کے رکن کے شایانِ شان نہیں‘۔