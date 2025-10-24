  • KHI: Clear 33°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 20.5°C
  • KHI: Clear 33°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 20.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید 2 ہزار روپے کی کمی

ویب ڈیسکشائع 24 اکتوبر 2025 04:00pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید 2 ہزار روپے کی کمی آگئی، عالمی منڈی میں بھی سونے کا بھاؤ مزید گرگیا جبکہ چاندی کی قیمت میں بھی کمی کا سلسل جاری ہے۔

آل پاکستان صرافہ جمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جمعہ کو 24 قیراط کا فی تولہ سونا 2 ہزار روپے سستا ہو کر 4 لاکھ 31 ہزار 862 روپے کا ہو گیا، جو گزشتہ کاروباری روز 4 لاکھ 33 ہزار 862 روپے میں فروخت ہوا تھا۔

اسی طرح 24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت 1714 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 70 ہزار 252 روپے ہوگئی، جو پہلے 3 لاکھ 71 ہزار 966 روپے تھی، جبکہ 22 قیراط کا 10 گرام سونا 1571 روپے سستا ہو کر 3 لاکھ 39 ہزار 410 روپے میں فروخت ہوا جو پہلے 3 لاکھ 40 ہزار 981 روپے کا تھا۔

عالمی منڈی میں بھی سونا 20 ڈالر کمی کے بعد 4115 ڈالر سے گھٹ کر 4095 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔

اسی طرح فی تولہ چاندی 43 روپے کمی سے 5 ہزار 67 روپے کی ہو گئی، جبکہ 10 گرام چاندی 37 روپے سستی ہو کر 4 ہزار 344 روپے پر آگئی جو پہلے 4381 روپے تھی، عالمی منڈی میں چاندی کی قیمت بھی 0.94 ڈالر کمی کے بعد 48.32 ڈالر فی اونس رہ گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

الیکشن کمیشن نے رواں سال پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ واپس لے لیا

2

26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟

3

اسلام آباد: پولیس افسر نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر خود کشی کر لی

4

وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی

5

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

6

خواتین کے ذہنوں پر قابو پانے کے 5 طریقے

7

وفاقی کابینہ کی جانب سے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری کا کیا مطلب ہے؟

8

بلوچستان کے بعد سندھ نے بھی وفاق سے خیبرپختونخوا کی مسترد کردہ بلٹ پروف گاڑیاں مانگ لیں

کارٹون

کارٹون : 24 اکتوبر 2025
کارٹون : 23 اکتوبر 2025