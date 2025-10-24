  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’کیس نمبر 9‘ میں ریپ مناظر شوٹ کروانے کی وجہ سے صحت پر اثر پڑا، صبا قمر

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 24 اکتوبر 2025 06:50pm

اداکارہ صبا قمر نے انکشاف کیا ہے کہ مقبول ڈرامے ’کیس نمبر 9‘ میں ریپ کے مناظر شوٹ کروانے کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوئی۔

صبا قمر نے انسٹاگرام اسٹوری میں بتایا کہ ریپ متاثرہ لڑکی کا کردار ادا کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا اور کردار نے ان کی صحت پر بھی اثر ڈالا۔

اداکارہ نے انسٹاگرام اسٹوری میں شمعون عباسی، نادیہ خان اور عتیقہ اوڈھو کی جانب سے ’کیا ڈراما ہے‘ نامی شو میں اپنی تعریفیں کرنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تمام مبصرین کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ’کیس 9‘ کے مناظر شوٹ کروانے کے بعد پیش آنے والے مناظر پر بھی بات کی۔

اداکارہ نے لکھا کہ ڈرامے میں مسلسل جذباتی مناظر شوٹ کروانا ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیوں کہ جذباتی مناظر دماغ اور جسم پر بہت بڑا دباؤ ڈالتے ہیں۔

انہوں نے لکھا کہ ایسے مناظر کے دوران بار بار جذباتی ہونا اداکار کو متاثر کرتا ہے،ایسے مناظر شوٹ کروانے کی وجہ سے انہیں صحت کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن وہ اپنی بہتر دیکھ بھال کر رہی ہیں۔

صبا قمر نے لکھا کہ وہ جذباتی اور ریپ سینز مناظر شوٹ کروانے کی وجہ سے پیش آنے والے صحت کے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہ ہیں اور خود کو ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ وہ مضبوط رہیں۔

انہوں نے تمام مبصرین کی جانب سے اپنی اداکاری کی تعریفیں کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔

’کیس نمبر 9‘ ڈرامے میں صبا قمر کا کردار سحر ہے جو ایک کامیاب پیشہ ورانہ زندگی چھوڑنے پر مجبور ہوجاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے باس کامران (فیصل قریشی) پر ریپ کا الزام لگایا۔

یہ ڈرامہ صحافی شاہزیب خانزادہ نے لکھا ہے اور سید وجاہت حسین نے اس کی ہدایات دی ہیں، ڈرامے کی کاسٹ میں آمنا شیخ سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

2

پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو معطل کردیا

3

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

4

بیٹی کی مغربی طرز کی شادی کی ویڈیو وائرل، خامنہ ای کے مشیر علی شمخانی کا ردعمل آگیا

5

اہم حکومتی وزیر کی عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی پیشکش

6

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

7

گزشتہ سال فریضہ حج ادا کرنے والے 66 ہزار حاجیوں کو 3 ارب 45 کروڑ واپس کرنے کا فیصلہ

8

وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی

کارٹون

کارٹون : 24 اکتوبر 2025
کارٹون : 23 اکتوبر 2025