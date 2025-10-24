  • KHI: Clear 26.7°C
برے گانوں اور کاموں پر بھی والد نے ہمیشہ تعریف کی، بلال مقصود

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 24, 2025
پاپ میوزک بینڈ اسٹرنگز کے رکن اور گلوکار بلال مقصود نے والد لیجنڈری لکھاری انور مقصود کی شفقت کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جانب سے بچپن میں برے گانے اور برے کام کرنے کے باوجود بھی والد نے ہمیشہ ان کی تعریفیں کیں۔

بلال مقصود نے حال ہی میں میوزیکل ریئلٹی شو ’پاکستان آئیڈل‘ میں والد کی شفقت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔

انہوں نے بچپن کی خوشگوار یادیں شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد ممتاز ادیب انور مقصود نے ہمیشہ ان کی تخلیقی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی۔

ان کے مطابق ان کی تخلیقی صلاحیتیں ناقص ہونے کے باوجود والد نے ان کی تعریفیں کیں اور اپنے ہر دوست کو ان کی تخلیقات سے متعلق بتاتے تھے۔

گلوکار بلال مقصود نے کہا کہ جب ان کی ڈرائنگز یا گانے اچھے نہیں ہوتے تھے تب بھی ان کے والد ان کے گانوں اور ڈرائنگز کی تعریف کرتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ جب بھی گھر پر مہمان آتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ’بلال کا گانا سنیں‘ اور وہ 8-9 سال کی عمر میں کی بورڈ پر بیٹھ کر گاتے تھے۔

بلال مقصود کے مطابق والد کی حوصلہ افزائی نے ان میں اعتماد پیدا کیا جو بعد میں ان کی کامیاب میوزیکل کیریئر کی بنیاد بنا۔

انہوں نے کہا کہ والدین کی طرف سے بچپن میں تنقید یا رد کرنا بچے کے جذبے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

گلوکار کا کہنا تھا کہ اگر والدین بچپن سے ہی کہنا شروع کر دیں کہ ’نہیں، یہ مت کریں، آپ غلط کر رہے ہو‘، تو یہ بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔

