  • KHI: Clear 33.6°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Clear 20.7°C
  • KHI: Clear 33.6°C
  • LHR: Clear 26.9°C
  • ISB: Clear 20.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شوہر سے علیحدگی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے، فرح یوسف

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 25 اکتوبر 2025 03:13pm

سابق نیوز کاسٹر فرح اقرار نے کہا ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنا نام تبدیل کرتی ہیں تو فوری طور پر ان سے شوہر سے علیحدگی سے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔

فرح اقرار نے ساتھی ٹی وی میزبان اقرار الحسن سے 2012 میں شادی کی تھی لیکن انہوں نے کئی سال بعد اپنی شادی کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔

فرح اقرار نے ٹی وی میزبان سے دوسری شادی کی تھی، اقرار الحسن پہلے سے شادی شدہ تھے جب کہ تقریبا دو سال قبل ٹی وی میزبان نے عروسا خان سے تیسری شادی کی تھی۔

فرح اقرار نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے شوہر سے اپنے تعلقات سے متعلق کھل کر گفتگو کی۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ والد یوسف کا نام لگا رکھا ہے اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم والد کا نام ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔

انہوں نے شکوہ کیا کہ شوہر اقرار الحسن عام طور پر پوڈکاسٹس میں ان کی تعریفیں نہیں کرتیں اور اگر ان کے شوہر نے کسی پوڈکاسٹ میں ان کی تعریفیں کی ہیں تو انہوں نے وہ پروگرامات ہی نہیں سنے۔

ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں شوہر ان سے پوڈکاسٹس یا انٹرویوز کے دوران ایسی ویسی، تعلقات اور شادی سے متعلق باتیں کرنے پر خفا ہوجاتے تھے، کیوں کہ پروگرامات والے ان کی باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ انٹرویوز لینے والے افراد ویوز کی خاطر تھمبیل اور جملے سنسنی خیز بناتے ہیں، جس پر ماضی میں اقرار الحسن ان سے کہتے تھے کہ ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اب وہ نہیں کہتے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب بھی اگر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنا نام تبدیل کرتی ہیں تو لوگ فوری طور پر ان سے شوہر سے علیحدگی کا سوال کرتے ہیں۔

ان کے مطابق سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نام تبدیل کرنے سے ان کا بلیو ٹک بھی ہٹ جاتا ہے، اس لیے اب وہ اپنا نام تبدیل نہیں کرتیں اور نام کے ساتھ والد یوسف کا نام لگاتی ہیں لیکن لوگ اس پر بھی سوالات کرتے ہیں۔

فرح اقرار کا کہنا تھا کہ وہ صارفین کے کمنٹس پڑھتی رہتی ہیں، حال ہی میں ایک صارف نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یوسف لگا رکھا ہے، کیا آپ نے شوہر سے علیحدگی اختیار کرلی؟

سابق نیوز کاسٹر نے شوہر سے علیحدگی پر بات کرتے ہوئے توبہ، توبہ بھی کی اور کہا کہ صارفین اب بھی ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

2

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

3

’امید ہے معافی پسند آئے گی‘، ملتان سلطانز کے علی ترین نے پی سی بی کا نوٹس پھاڑ دیا

4

افغانستان کا چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کا اعلان

5

حق مہر پر اختلاف نے نکاح میں تاخیر کروا دی، صوبوں کے لحاظ سے فرق معلوم ہوا، ہارون شاہد

6

انتہا پسند اسرائیلی وزیر خزانہ نے سعودی عرب سے متعلق اپنے بیان کو ’نامناسب‘ تسلیم کرلیا

7

ماورائے عدالت قتل آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جسٹس اطہر من اللہ

8

وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا

کارٹون

کارٹون : 25 اکتوبر 2025
کارٹون : 24 اکتوبر 2025