افغانستان کے ساتھ معاملات طے نہ ہوئے تو جنگ ہو گی، وزیر دفاع
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ معاملات طے نہ ہوئے تو جنگ ہی ہو گی۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیرِ دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ترکیہ میں 2 گھنٹے قبل ایک میٹنگ ہوئی، جس کے نتائج کل تک سامنے آجائیں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر افغانستان کے ساتھ معاملات طے نہ ہوئے تو جنگ ہی ہو گی، قطر میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا ابھی بات چیت کا دوسرا دور جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سے قبل ہماری جو بھی بات چیت ہوئی، اگر وہ میری خوش فہمی نہ ہو تو وہ لوگ امن چاہتے ہیں اور ہم بھی امن کے خواہشمند ہیں، کن شرائط پر امن ہوگا، کچھ باتیں قطر میں واضح ہوئیں، کچھ آج ہو جائیں گی، امید ہے معاہدہ ضرور ہوگا۔
وزیر دفاع نے بتایا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا عمل دوست ممالک کی وساطت سے کیا جا رہا ہے، قطر اور ترکیہ بڑے خلوص سے اس عمل میں حصہ ڈال رہے ہیں۔
خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ 40 سال سے ہم افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں، تقریبا 40 لاکھ ہی افغان باشندے یہاں مقیم رہے، جہاں ایک قوم نے آپ کی اتنی مہمان نوازی کی ہو، آپ کا ہمسائیہ ہو، ایک مذہب کے ماننے والے ہوں، تو کیا آپ اس قوم کیخلاف بھی دہشت گردی کو سپورٹ کریں گے ؟ اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔
افغانستان کو ایک مناسب تعلق رکھنے کے لیے اور کیا لوازمات چاہیں؟ ایک ایجنڈا طے ہونا چاہیے، دونوں ممالک بھائی چارے اور ہمسائیہ کی طرح رہیں، ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ جو بھی افغان شہری ویزہ لے کر پاکستان آیا ہے، اسے واپس جانا ہو گا، ویزہ دیا ہے، مستقل رہائش نہیں۔