  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 20°C
  • ISB: Clear 19.8°C
  • KHI: Clear 27.3°C
  • LHR: Clear 20°C
  • ISB: Clear 19.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 8 دن کی توسیع

ویب ڈیسک شائع October 25, 2025
— فوٹو: پی ٹی وی
— فوٹو: پی ٹی وی

حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 8 دن کی توسیع کر دی۔

سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹی فکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں، دھرنے اور دیگر عوامی اجتماعات پر پابندی ہفتہ یکم نومبر تک برقرار رہے گی۔

ترجمان محکمہ داخلہ کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔

اس کے علاوہ ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال اور اشتعال انگیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر بھی پابندی عائد ہے۔

محکمہ داخلہ نے واضح کیا کہ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا جبکہ سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران، اہلکار اور عدالتیں مستثنیٰ ہیں، لاؤڈ اسپیکر صرف اذان اور جمعہ کے خطبے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

ترجمان نے کہا کہ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے، سکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی جلوس و دھرنے دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور شرپسند عناصر ان کا فائدہ اٹھا کر ریاست مخالف سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ 16 اکتوبر کو پنجاب بھر میں 18 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی۔

ڈان نیوز کے مطابق ترجمان محکمہ داخلہ نے بتایا تھا کہ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے۔

بعد ازاں، 18 اکتوبر کو محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 یوم کی توسیع کر دی گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد: پولیس افسر نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر خود کشی کر لی

2

وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا

3

26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟

4

اسٹیٹ بینک کے نئے ضوابط نافذ، موبائل والٹ اور ڈیجیٹل بینکنگ صارفین کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے

5

الیکشن کمیشن نے رواں سال پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ واپس لے لیا

6

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

7

ٹی ایل پی کو مسلم لیگ (ن) کا ووٹ بینک چرانے کیلئے بنایا گیا، مذاکرات نہیں ہوسکتے، رانا ثناء اللہ

8

پاکستان نے 10 روزہ بندش کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مرحلہ وار بحال کردی

کارٹون

کارٹون : 25 اکتوبر 2025
کارٹون : 24 اکتوبر 2025