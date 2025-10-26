  • KHI: Sunny 35°C
  • LHR: Sunny 30.3°C
  • ISB: Sunny 26.5°C
  • KHI: Sunny 35°C
  • LHR: Sunny 30.3°C
  • ISB: Sunny 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں، امریکی صدر

ویب ڈیسک شائع October 26, 2025 اپ ڈیٹ October 26, 2025 12:38pm
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگی بندی معاہدے کی تقریب کی صدارت کی— فوٹو: رائٹرز
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگی بندی معاہدے کی تقریب کی صدارت کی— فوٹو: رائٹرز
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں جامع جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے— فوٹو: اے ایف پی
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں جامع جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے— فوٹو: اے ایف پی
ٹرمپ نے کمبوڈیا کے ساتھ باہمی تجارت کے امریکی معاہدے اور تھائی لینڈ کے ساتھ اہم معدنیات سے متعلق معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔— فوٹو: رائٹرز
ٹرمپ نے کمبوڈیا کے ساتھ باہمی تجارت کے امریکی معاہدے اور تھائی لینڈ کے ساتھ اہم معدنیات سے متعلق معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔— فوٹو: رائٹرز

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، میں تجارت کے ذریعے جنگیں رکوائیں، ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔

ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں 47 ویں آسیان ممالک کے سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔

امریکی نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی قیادت کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی فیلڈ مارشل اور وزیراعظم بہترین انسان ہیں، پاکستان افغانستان کےدرمیان جنگ کا سنا لیکن انہوں نے جلد معاملات طے کرلیے۔

انہوں نے کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے،میں تجارت کے ذریعے جنگیں رکوائیں، ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا ’امن معاہدہ‘ لاکھوں جانیں بچا سکتا ہے۔

خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے رہنماؤں نے اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ایک جامع جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے جولائی میں مداخلت کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان جاری پانچ روزہ خونریز سرحدی تنازع کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا تھا۔

یہ معاہدہ امریکی صدر کی کوالالمپور آمد کے فوراً بعد آسیان کے سربراہی اجلاس کے موقع پر طے پایا۔

نیا معاہدہ اس جنگ بندی کو مزید مضبوط بناتا ہے جو 3 ماہ قبل اس وقت ہوئی تھی جب ٹرمپ نے دونوں ممالک کے اُس وقت کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں دشمنی ختم کرنے یا واشنگٹن کے ساتھ اپنے تجارتی مذاکرات معطل ہونے کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔

بعدازاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمبوڈیا کے ساتھ باہمی تجارت کے امریکی معاہدے اور تھائی لینڈ کے ساتھ اہم معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط کر دیے۔

قبل ازیں، امریکی صدر ٹرمپ آسیان ممالک کے 47 ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ملائیشیا پہنچے، دارالحکومت کوالالمپور میں ملائیشین وزیراعظم نے ریڈ کارپٹ پر صدر ٹرمپ کا پرتپاک استقبال کیا، اس موقع پر امریکی صدر نہایت پرجوش نظر آئے، انہوں نے امریکا اور ملائیشیا کے پرچم لہرائے۔

امریکی نے استقبال کے لیے موجود اسٹاف اور ملائیشن وزیراعظم کے ساتھ روایتی انداز میں رقص کیا، اس دوران امریکی صدر اور ملائیشین وزیراعظم کے درمیان بڑی گرمجوشی دیکھی گئی۔

کوالا لپمور میں 3 روزہ آسیان سمٹ کا آج پہلا روز ہے، اجلاس میں چینی صدر بھی شریک ہوں گے، اس موقع پر غزہ صورتحال، میانمار خانہ جنگی سمیت خطے کے دیگر امور پر سوچ بچار کی جائے گی۔

ٹرمپ دورہ ایشیا میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اُن سے ملاقات کے خواہشمند

ٹرمپ کی بھارت کو روسی تیل کی خریداری نہ روکنے پر بھاری محصولات عائد کرنے کی پھر دھمکی

نیتن یاہو نے غزہ معاہدے کو خطرے میں ڈالا تو ٹرمپ انہیں خود سبق سکھائیں گے، امریکی اہلکار

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

2

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

3

’امید ہے معافی پسند آئے گی‘، ملتان سلطانز کے علی ترین نے پی سی بی کا نوٹس پھاڑ دیا

4

افغانستان کا چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کا اعلان

5

حق مہر پر اختلاف نے نکاح میں تاخیر کروا دی، صوبوں کے لحاظ سے فرق معلوم ہوا، ہارون شاہد

6

ماورائے عدالت قتل آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جسٹس اطہر من اللہ

7

انتہا پسند اسرائیلی وزیر خزانہ نے سعودی عرب سے متعلق اپنے بیان کو ’نامناسب‘ تسلیم کرلیا

8

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

کارٹون

کارٹون : 26 اکتوبر 2025
کارٹون : 25 اکتوبر 2025