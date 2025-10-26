  • KHI: Clear 31.7°C
  • LHR: Clear 24.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 31.7°C
  • LHR: Clear 24.4°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان ویمنز ٹیم کی مایوس کن کارکردگی، ہیڈ کوچ محمد ویسم کو ہٹانے جانے کا امکان

عبدالغفار شائع October 26, 2025 اپ ڈیٹ October 26, 2025 06:19pm
— فائل فوٹو: پی سی بی
— فائل فوٹو: پی سی بی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ویمنز ورلڈکپ میں پاکستانی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد ہیڈکوچ محمد ویسم کو ہٹانے جانے کا امکان ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے ویمنز کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کرلیا۔

محمد وسیم کی کوچنگ میں پاکستانی ویمنز ٹیم حالیہ ورلڈکپ میں کے دوران ایک میچ بھی نہ جیت سکی۔

یاد رہے کہ محمد وسیم کو 2024 میں ویمنز کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ تعینات کیا گیا تھا اور انہیں مکمل اختیارات بھی دیے گئے تھے۔

آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈکپ 2025 میں پاکستان ٹیم کوئی میچ جیت سکی، قومی ٹیم کو 4 میچز میں شکست ہوئی، اور 3 میچ بارش کی نظر ہوئے، تاہم ٹیم نے آسٹریلیا اور انگلینڈ کی مظبوط ٹیموں کے خلاف شاندار باولنگ کرکے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا ۔

آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈکپ میں پاکستان نے اپنے تمام 7 میچز کولمبو کے پریما داسا اسٹیڈیم کولمبو میں کھیلے۔ پاکستان ویمنز ٹیم کو روایتی حریف بھارت ، آسٹریلیا ، جنوبی افریقا اور بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

2

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

3

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

4

حکومت نے 2 سرکاری ادارے تحلیل کرنے کا فیصلہ کرلیا

5

ماورائے عدالت قتل آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جسٹس اطہر من اللہ

6

افغانستان کا چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کا اعلان

7

شوہر سے علیحدگی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے، فرح یوسف

8

مصر میں جلا وطن کیے گئے فلسطینیوں کی آبادکاری کیلئے پاکستان بھی آپشن میں شامل

کارٹون

کارٹون : 26 اکتوبر 2025
کارٹون : 25 اکتوبر 2025