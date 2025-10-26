آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 5 وزرا کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) آزاد کشمیر فارورڈ بلاک کے 5 وزرا نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کردیا۔
ڈان نیوز کے مطابق آزاد کشمیر حکومت کے پانچ وزرا نے پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی مرکزی صدر فریال تالپور سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔
زرداری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں چوہدری رشید، یاسر سلطان، چوہدری ارشد، چوہدری اخلاق اور سردار محمد حسین شامل تھے، آزاد کشمیر کے پانچوں وزرا نے پیپلزپارٹی میں شمولیت کا اعلان کردیا۔
فریال تالپور نے رہنماؤں کا خیرمقدم اور ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلزپارٹی ہمیشہ آزاد کشمیر کے عوام کی سچی نمائندہ جماعت رہی ہے۔
اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے وزیرہائرایجوکیشن ظفراقبال ملک بھی پیپلزپارٹی میں شامل ہوگئے۔
انہوں نے بھی فریال تالپور اور چوہدری ریاض سے ملاقات کے شمولیت کا اعلان کیا جس کے ساتھ ہی پیپلزپارٹی آزادکشمیر کے ارکان اسمبلی کی تعداد 23 تک پہنچ گئی۔
خیال رہے کہ گزشتہ روز صدر آصف زرداری نے آزادکشمیر میں عدم اعتماد لانے اور آزادکشمیر میں حکومت بنانےکی منظوری دی تھی۔
آزاد کشمیرقانون ساز اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو 27 اراکین کی حمایت درکار ہے جب کہ قانون سازاسمبلی میں اِس وقت پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 17 ہے جو مزید 6 ارکان کے شامل ہونے کے بعد 23 ہوگئی۔
مسلم لیگ (ن) اس وقت 9 ممبران اسمبلی کے ساتھ ایوان میں موجود ہے لیکن (ن) لیگ آزاد کشمیر نے حکومت سازی کا حصہ نہ بننے کا اعلان کیا ہے۔
اس سے قبل، صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کرکے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔
شہبازشریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلزپارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔
تاہم، مسلم لیگ (ن) کے پارلیمانی لیڈر اپوزیشن میں بیٹھنے کے فیصلے پر قائم ہیں۔
دوسری جانب، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر احسن اقبال، سینیٹر رانا ثنااللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام کمیٹی میں شامل ہیں۔
کمیٹی آزادکشمیر میں حکومت سازی اور دیگر سیاسی معاملات کو دیکھے گی جب کہ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبرز پورے ہیں؟