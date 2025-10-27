  • KHI: Partly Cloudy 34.3°C
تربت: ڈپٹی کمشنر کیچ کے قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ، 5 لیویز اہلکاروں سمیت 6 زخمی

اسماعیل ساسولیشائع 27 اکتوبر 2025 11:47am
دھماکا تربت پریس کلب روڈ پر اُس وقت ہوا جب ڈپٹی کمشنر کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا— فوٹو: اسمٰعیل سوسالی
بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، جسے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اڑایا گیا— فوٹو: اسمٰعیل سوسالی
تربت میں ڈپٹی کمشنر کیچ میجر (ر) بشیر احمد بڑیچ کے قافلے پر ریموٹ کنٹرول بم حملے میں لیویز فورس کے 5 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے، ڈپٹی کمشنر محفوظ رہے۔

دھماکا تربت پریس کلب روڈ پر اُس وقت ہوا جب ڈپٹی کمشنر کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ایس ایس پی کیچ کیپٹن ( ر) زوہیب محسن بلوچ نے ڈان نیوز کو بتایا کہ دھماکے میں 5 لیویز اہلکار اور ایک راہگیر زخمی ہوگیا۔

انہوں نے بتایا کہ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، جسے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اڑا دیا گیا، واقعے کے بعد پولیس اور ایف سی موقع پر پہنچ گئی ہیں مزید تفیش جاری ہے، ڈپٹی کمشنر کیچ میجر (ر) بشیر محفوظ رہے ہیں، زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

