امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ
امریکی طیارہ بردار جہاز سے اڑنے والا امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ 2 مختلف حادثات میں جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ ہوگئے۔
خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے کو حادثات پیش آئے ہیں، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
پہلا حادثہ ایک ایم ایچ-60 آر سی ہاک ہیلی کاپٹر کے ساتھ پیش آیا جو طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس نیمٹز سے معمول کی پرواز کے دوران سمندر میں گر گیا، امریکی بحریہ کے بحرالکاہل بیڑے کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تینوں اہلکاروں کو سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے بحفاظت نکال لیا۔
امریکی بحریہ کے مطابق تقریباً آدھے گھنٹے بعد یو ایس ایس نیمٹز سے ہی معمول کی کارروائی کے دوران ایک ایف/اے-18 ایف سپر ہارنیٹ لڑاکا طیارہ بھی جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ ہو گیا۔
بیان میں بتایا گیا کہ طیارے میں موجود دونوں اہلکاروں نے حادثے سے قبل خود کو باہر نکال لیا اور انہیں بھی بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔
امریکی بحریہ نے کہا کہ تمام اہلکار محفوظ ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے، جبکہ دونوں واقعات کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔
یہ حادثات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوسرے دورِ صدارت کے دوران پہلی بار ایشیا کے دورے پر ہیں، اور وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ بھی جلد اپنے کئی ملکی ایشیائی دورے کا آغاز کرنے والے ہیں۔
اس سے قبل رواں سال امریکی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ایس ٹرومین سے بھی دو جنگی طیارے مشرق وسطیٰ میں آپریشن کے دوران سمندر میں گر گئے تھے۔