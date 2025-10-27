پاکستان میں میٹا اے آئی اردو میں متعارف، ڈیجیٹل تبدیلی کے کئی اہم پروگرامز کا آغاز ہوگیا
پاکستان میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کو اردو زبان میں متعارف کراتے ہوئے، ڈیجیٹل تبدیلی کے کئی اہم پروگرامز کا آغاز کر دیا۔
میٹا نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے اشتراک سے ’فیوچر ان فوکس: اے آئی اینڈ انوویشن‘ کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم اور سرکاری ڈیجیٹل تبدیلی کے تجرباتی پروگرام کے آغاز کا اعلان کر دیا، ان اقدامات کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرنا ہے۔
پاکستان کے صارفین اب میٹا اے آئی سے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے، اس موقع پر کمپنی نے ’ٹرانسفارمنگ پبلک سیکٹر انوویشن ان ایشیا پیسیفک وِد لاما‘ کے رہنما دستاویز کا مقامی ایڈیشن بھی متعارف کرایا، جو ڈیلوئٹی کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔
وزارت کی معاونت سے تیار کی گئی یہ گائیڈ وضاحت کرتی ہے کہ میٹا کے اوپن سورس اے آئی ماڈل ’لاما‘ کس طرح حکومتی کاموں کو بہتر، عوامی خدمات کو مؤثر اور ڈیٹا خودمختاری کو مضبوط بنا سکتا ہے، یہ رہنما دستاویز ایشیا پیسیفک کے مختلف ممالک بشمول پاکستان کی کامیاب مثالوں پر مبنی بہترین طریقہ کار پیش کرتی ہے۔
اسی طرح میٹا نے ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی)، نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل (این سی ای اے سی)، ایم او آئی ٹی ٹی اور ایٹم کیمپ کے اشتراک سے ’اے آئی لٹریسی پروگرام‘ کا آغاز کیا، جس کے تحت پاکستان کی مختلف جامعات کے 350 غیر کمپیوٹر سائنس اساتذہ کو مصنوعی ذہانت کی بنیادی مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ وہ طلبہ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کر سکیں۔
ساتھ ہی ’گورنمنٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن (جی ڈی ٹی ایکس) 2025‘ پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا، جس کا مقصد سرکاری اداروں کو میٹا کی ٹیکنالوجیز، حل اور بہترین عملی طریقے فراہم کرنا ہے، اس پروگرام کے تحت سرکاری و نجی شعبے کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا تاکہ وہ ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مؤثر حکمت عملیاں اور تجربات کا تبادلہ کر سکیں۔
اس موقع پر وفاقی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن کے تحت پاکستان ایک ایسے مستقبل کی جانب گامزن ہے جہاں ٹیکنالوجی ہر شہری کو بااختیار بنائے گی، میٹا کے ساتھ ہماری شراکت داری اسی عزم کی عکاسی کرتی ہے، جو مصنوعی ذہانت کی تعلیم، ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کو حکومت اور تعلیمی اداروں میں فروغ دے رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میٹا اے آئی میں اردو زبان کی شمولیت ایک سنگ میل ہے، جو ٹیکنالوجی کو مزید جامع اور قابل رسائی بنائے گی، تاکہ کوئی بھی شخص ڈیجیٹل تبدیلی کے اس سفر میں پیچھے نہ رہ جائے۔
میٹا کے ڈائریکٹر پبلک پالیسی برائے جنوبی و وسطی ایشیا صارم عزیز نے کہا کہ ہم عوامی شعبے اور تعلیمی اداروں کو اے آئی کے مؤثر استعمال کے ذریعے ڈیجیٹل تبدیلی میں مدد دینا چاہتے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ اب میٹا اے آئی اردو زبان میں بھی دستیاب ہو گیا ہے، جس سے مقامی کمیونٹی اپنی زبان میں ٹیکنالوجی سے جڑنے کے نئے مواقع حاصل کرے گی۔