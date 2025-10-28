  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزارت مذہبی امور کی مسلم فیملی لاز ترمیمی بل 2024 کی کچھ دفعات کے جائزے کی سفارش

کلبِ علی شائع October 28, 2025 اپ ڈیٹ October 28, 2025 12:03pm
وزارت نے نشاندہی کی کہ موجودہ قوانین کے تحت باپ پہلے ہی نابالغ یا معذور بچے کا ذمہ دار ہوتا ہے — فوٹو: سینیٹ ویب سائٹ
وزارت نے نشاندہی کی کہ موجودہ قوانین کے تحت باپ پہلے ہی نابالغ یا معذور بچے کا ذمہ دار ہوتا ہے — فوٹو: سینیٹ ویب سائٹ

وزارتِ مذہبی امور نے مسلم فیملی لاز (ترمیمی) بل 2024 کی کچھ دفعات کے جائزے کی سفارش کی ہے، خصوصاً اس شق کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے کہ ’باپ بچے کے بالغ ہونے تک اس کا ذمہ دار رہے گا‘۔

ڈان اخبار مین شائع رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا، جب سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری کی جانب سے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے اجلاس میں پیش کردہ بل پر تفصیلی غور کیا گیا۔

وزارت نے نشاندہی کی کہ مجوزہ شق پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ قوانین کے تحت باپ پہلے ہی اس وقت تک ذمہ دار ہوتا ہے جب بچہ نابالغ یا معذور ہو۔

بل میں ترمیم کی وضاحت کرتے ہوئے سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے کہا کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بچہ مالی طور پر خود کفیل نہیں ہوتا، تو قانون میں واضح رہنمائی ہونی چاہیے کہ بچے کی مالی ذمہ داری کون اٹھائے گا اور ایسے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔

طویل بحث و تمحیص کے بعد، سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے وزارت سے درخواست کی کہ وہ بل کے حوالے سے اپنی تحریری وضاحت اور اعتراضات تفصیل سے فراہم کرے۔

کمیٹی کے چیئرمین نے ہدایت کی کہ اس معاملے پر مزید غور کے لیے تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کے ساتھ ایک علیحدہ اجلاس منعقد کیا جائے۔

یہ بھی بتایا گیا کہ لا ڈویژن نے بھی بل پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں، سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے درخواست کی کہ ان اعتراضات اور متعلقہ دستاویزات کی نقول انہیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کن بنیادوں پر بل کی مخالفت کی جا رہی ہے۔

اجلاس میں حکومتی حج اسکیم 2026 کے تحت کوٹہ اور ٹینڈر دینے کے عمل، نیز حج آپریشنز کے لیے اشیا اور خدمات کی خریداری پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

وزارت نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ پروکیورمنٹ کمیٹی کے 7 ارکان ہیں اور عمل اس وقت جاری ہے، جیسے ہی یہ مکمل ہوگا، تمام تفصیلات کمیٹی سے شیئر کی جائیں گی۔

چیئرمین نے ایک کیٹرنگ کمپنی کو ٹینڈر کے عمل سے خارج کرنے کے بارے میں بھی پوچھا، جس کی وجہ تجربے کی کمی بتائی گئی تھی۔

وزارت نے وضاحت کی کہ اس طرح کے معاملات پروکیورمنٹ کمیٹی کے دائرہ کار میں آتے ہیں جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد عمل کو پیپرا کو حتمی جانچ اور فیصلے کے لیے بھیجتی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ جن کمپنیوں کو پہلے تجربہ نہیں ہوتا، انہیں ابتدائی طور پر چھوٹے ٹینڈرز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ عملی تجربہ حاصل کر سکیں، کیونکہ بغیر تجربے والی کمپنیوں کو براہِ راست بڑے ٹینڈرز دینا آپریشنل مسائل پیدا کر سکتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

3

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

4

پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ فوری حل کراسکتا ہوں لیکن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر

5

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

6

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

7

’میں منٹو نہیں ہوں‘ کی وجہ سے لاہور کے کئی کیمپس نے شوٹنگ ممنوع کردی، عتیقہ اوڈھو کا دعویٰ

8

پنجاب کا بڑھتے ہوئے اسموگ کے باعث کل سے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 28 اکتوبر 2025
کارٹون : 27 اکتوبر 2025