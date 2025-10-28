  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

لاہور: کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے 4 مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان کی ہلاکت

وسیم ریاض شائع October 28, 2025 اپ ڈیٹ October 28, 2025 01:06pm
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی سول لائنز کے مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی سول لائنز کے مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی

پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) پولیس کے 4 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 6 ملزمان ہلاک ہوگئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ مقابلے نشتر کالونی، گرین ٹاؤن، ہربنس پورہ اور رنگ روڈ کے قریب ہوئے، جن میں 6 ملزمان کی ہلاکت ہوئی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ گرین ٹاؤن میں زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اس کے علاوہ سی سی ڈی سول لائنز کے مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے۔

رنگ روڈ کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان مارے گئے، جب کہ 2 فرار ہوگئے۔

ہربنس پورہ ریلوے پھاٹک کے قریب مقابلے میں ملزم انس زخمی ہوا، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکا۔

ہلاک ملزمان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں، جنہیں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ورثا کے سپرد کر دیا جائے گا۔

یاد رہے کہ جولائی میں چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے انسپکٹر جنرل (آئی جی) پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے مقابلوں کا جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔

چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ ایک دن میں جعلی مقابلوں کی 50 ,50 درخواستیں آرہی ہیں۔

لاہور ہائیکورٹ میں سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست گزار فرحت بی بی کی پٹیشن پر سماعت کی تھی، عدالت کے حکم پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پیش ہوئے تھے۔

درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے مؤقف اپنایا گیا تھا کہ سی سی ڈی کے آنے کے بعد ایک ہی طرز کے پولیس مقابلے ہورہے ہیں، درخواست گزار کا ایک بیٹا تو مارا گیا، دوسرے کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔

چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا تھا کہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ریکوری کے بعد ملزم کو لے جاتے ہوئے گاڑی پنکچر ہوئی تو ساتھیوں نے حملہ کردیا، آئی جی کو اس لیے بلایا گیا کہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا، اب جب پولیس کی رپورٹ آئی ہے تو سارا کیس مختلف نکلا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

3

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

4

پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ فوری حل کراسکتا ہوں لیکن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر

5

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

6

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

7

’میں منٹو نہیں ہوں‘ کی وجہ سے لاہور کے کئی کیمپس نے شوٹنگ ممنوع کردی، عتیقہ اوڈھو کا دعویٰ

8

پنجاب کا بڑھتے ہوئے اسموگ کے باعث کل سے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 28 اکتوبر 2025
کارٹون : 27 اکتوبر 2025