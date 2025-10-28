سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی، فی تولہ سونا 14 ہزار روپے سستا ہوگیا
ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی آگئی، فی تولہ سونا 14 ہزار روپے سستا ہوگیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مقامی مارکیٹ میں 24 قیراط کا فی تولہ سونا 14ہزار روپے کی کمی سے4 لاکھ16 ہزار362 روپے پر آگیا۔
اسی طرح 10 گرام سونےکی قیمت 12 ہزار 3 روپے کی کمی سے3 لاکھ56 ہزار 963 روپے ہوگئی، ادھر عالمی مارکیٹ میں 140 ڈالر کی کمی سےفی اونس سونا 3940 ڈالر پر آگیا۔
دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی کمی کا سلسلہ جاری ہے، 173روپے کی کمی سے فی تولہ چاندی کی قیمت 4 ہزار 924 روپے پر آگئی جبکہ 10گرام چاندی کی قیمت148 روپے کی کمی سے4221روپے پر آگئی، عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس چاندی کی قیمت 46.62ڈالرپر آگئی۔