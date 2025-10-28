  • KHI: Clear 28.3°C
  • LHR: Clear 22.3°C
  • ISB: Clear 18.4°C
  • KHI: Clear 28.3°C
  • LHR: Clear 22.3°C
  • ISB: Clear 18.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کوئٹہ: آسمان پر خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں کا ہالہ دیکھا گیا

ویب ڈیسک شائع October 28, 2025 اپ ڈیٹ October 28, 2025 07:02pm
— فوٹو: محکمہ موسمیات
— فوٹو: محکمہ موسمیات

کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آسمان پر خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں کا ہالہ دیکھا گیا۔

آج صبح کے ابتدائی اوقات میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں پر ’نایاب خوب صورت رنگی برنگی روشنیوں کا ہالہ (lenticular cloud formation) دیکھا گیا، جس نے عوام کو اس مظہر اور اس کے اسباب کے بارے میں حیرت میں مبتلا کر دیا۔

شہریوں نے فجر کے وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اس مظہر کو دیکھنے کی اطلاع دی اور ممکنہ وجوہات کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔

سوشل میڈیا پر متعدد اکاؤنٹس نے اشارہ دیا کہ یہ بادل کسی میزائل تجربے یا فوج کی جانب سے کسی نئی ٹیکنالوجی کے تجربے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

دریں اثنا، ایک پوسٹ میں محکمہ موسمیات پاکستان نے بتایا کہ یہ منظر ’لینٹی کیولر بادلوں کی تشکیل‘ تھا، جو صبح کے وقت کوہِ مردار کے اوپر دیکھا گیا۔

مزید بتایا کہ ’بادل سورج نکلنے سے پہلے نمودار ہوئے، تقریباً 20 منٹ تک موجود رہے، اور سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے غائب ہو گئے‘

برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق لینٹی کیولر بادل عدسہ نما اوروگرافک ویو بادل ہوتے ہیں، جو اس وقت بنتے ہیں جب ہوا مستحکم ہو اور پہاڑی یا کوہستانی علاقوں پر ایک ہی یا ملتی جلتی سمت سے مختلف بلندیوں پر گزر رہی ہو۔

’یہ عجیب و غریب اور غیر فطری دکھائی دینے والے بادل بعض اوقات پہاڑوں کے ہوا کے مخالف سمت میں بنتے ہیں، یہ سائنس فکشن میں دکھائے جانے والے اڑن طشتریوں سے بہت مشابہت رکھتے ہیں اور حقیقت میں لینٹی کیولر بادل دنیا بھر میں یو ایف او (غیر شناخت شدہ پرواز کرنے والی اشیا) کی مشاہدات کی سب سے عام وضاحتوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔‘

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

3

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

4

استنبول مذاکرات کا تیسرا دور جاری، افغان طالبان کا تحریری معاہدے سے گریز

5

وہ جھٹکا جو کے الیکٹرک کو ’ٹرپ‘ کرسکتا ہے!

6

امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ

7

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے رومانوی تعلق کی باقاعدہ تصدیق، ویڈیو وائرل

8

پاک-افغان مذاکرات: دہشتگردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان نے حتمی موقف پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 28 اکتوبر 2025
کارٹون : 27 اکتوبر 2025