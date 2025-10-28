  • KHI: Clear 29°C
غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

شائع 28 اکتوبر 2025 08:41pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ٹی وی میزبان ایشال عدنان نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں غلط پیش کش قبول نہ کرنے اور صاف جواب دینے پر معروف میزبان و کالم نگار آفتاب اقبال نے انہیں تیسرے ہی دن ٹی وی شو سے نکال دیا تھا۔

ایشال عدنان نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے کیریئر کے آغاز میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا۔

انہوں نے کیریئر کے آغاز کا ایک واقعہ بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں معروف میزبان آفتاب اقبال نے نہ صرف جنسی طور پر ہراساں کیا بلکہ انہیں شو سے ہی نکال دیا۔

ٹی وی میزبان کا کہنا تھا کہ ماضی میں جب آفتاب اقبال ایکسپریس ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے، اس وقت انہیں ٹی وی چینل نے بطور شریک میزبان ملازمت پر رکھا اور ان کے بینرز اور ٹیزر بھی ریلیز کیے گئے۔

انہوں نے بتایا کہ ان سے قبل کسی اور لڑکی کو شریک میزبان کے طور پر رکھا جانا تھا لیکن ان کے نہ آںے پر انہیں رکھا گیا لیکن ملازمت کے تیسرے دن ہی ان کے ساتھ نامناسب واقعہ پیش آیا۔

ایشال عدنان نے الزام عائد کیا کہ ملازمت کے تیسرے دن ہی آفتاب اقبال نے انہیں نامناسب پیش کش کرنا شروع کردیں، جس پر انہیں تعجب بھی ہوا لیکن ساتھ ہی انہوں نے سینئر ٹی وی میزبان کو کھری کھری سنائیں۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے انکار کے بعد آفتاب اقبال کو غصہ آیا اور انہوں نے انہیں براہ راست دھمکیاں دینا شروع کردیں کہ وہ انہیں شو سے نکال دیں گے اور اسکرین پر نہیں آنے دیں گے۔

ٹی وی میزبان کے مطابق انہوں نے آفتاب اقبال کو کہا کہ وہ ان کے آگے بچی ہیں، وہ ان کی بہت عزت کرتی ہیں اور یہ کہ سینئر اینکر کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں۔

ایشال عدنان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آفتاب اقبال کو کہا کہ انہیں جو کرنا ہے کرلیں، وہ ان کی آفرز قبول نہیں کریں گی۔

انہوں نے بتایا کہ بعد ازاں آفتاب اقبال نے انہیں شو سے نکال دیا، انہیں بطور شریک میزبان پروگرام میں شامل نہیں کیا اور ان کی اس بات کے دیگر افراد بھی گواہ ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ بعد ازاں انہوں نے ٹی وی چینل کے ہیومن ریسورس (ایچ آر) ڈیپارٹمنٹ کو ای میل کرکے صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کی شکایت پر چینل کے مالک نے بھی نوٹس لیا، انہوں نے ان کی دلیری کی تعریفیں کیں۔

ایشال عدنان کے مطابق ٹی وی چینل مالک نے کہا کہ آفتاب اقبال بزنس لا رہا ہے، اس لیے انہیں نہیں نکالا جا سکتا لیکن شکایت کرنے والی لڑکی کو بھی نہیں نکالا جائے گا، وہ باہمت لڑکی ہیں۔

پروگرام کے دوران ٹی وی میزبان نے مسکراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب آفتاب اقبال بہتر شخص بن چکے ہیں اور وہ اچھے شخص ہیں، وہ ان کی عزت کرتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہراسانی کے واقعے کے بعد بھی آفتاب اقبال کا ایک تنازع سامنے آیا تھا اور اس وقت انہوں نے انہیں تنگ کرنے کے لیے فون بھی کیا تھا لیکن آفتاب اقبال نے ان کی کال کاٹ دی تھی۔

ایشال عدنان کے مطابق آفتاب اقبال کو چار بیٹیاں اور بیٹا بھی ہے، انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور یہ اچھی بات ہے۔

ایشال عدنان سے قبل بھی متعدد افراد آفتاب اقبال کے نامناسب رویے کی شکایت کر چکے ہیں جب کہ ان پر شو کی ایک شریک میزبان سے کئی سال تک شادی کو خفیہ رکھنے کا الزام بھی لگایا گیاجو بعد ازاں منظر عام پر آئی۔

