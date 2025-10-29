  • KHI: Sunny 31.9°C
  • LHR: Sunny 28.7°C
  • ISB: Sunny 25.6°C
  • KHI: Sunny 31.9°C
  • LHR: Sunny 28.7°C
  • ISB: Sunny 25.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان سے برطانیہ پہنچنے والی 67 سالہ خاتون سے 25 کلو منشیات برآمد

ڈان اخبار شائع October 29, 2025 اپ ڈیٹ October 29, 2025 12:20pm
— فوٹو: مانچسٹر ایوننگ نیوز
— فوٹو: مانچسٹر ایوننگ نیوز

برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) کے مطابق برمنگھم ایئرپورٹ پر ایک سوٹ کیس سے 25 کلو گرام ہیروئن برآمد ہونے کے بعد گریٹر مانچسٹر کی 67 سالہ خاتون پر منشیات اسمگلنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ’این سی اے‘ نے پیر کو بتایا کہ ملزمہ کی شناخت زاہدہ پروین کے نام سے ہوئی ہے جو مانچسٹر کے علاقے اوپن شا کی ایلڈر مور کلوز کی رہائشی ہیں، انہیں 24 اکتوبر کو پاکستان سے برمنگھم پہنچنے والی پرواز سے اترنے کے فوراً بعد گرفتار کیا گیا، بارڈر فورس حکام کی تلاشی کے دوران ان کے سامان سے ہیروئن برآمد ہوئی۔

ایجنسی کے مطابق زاہدہ پروین پر کلاس اے ڈرگز (ہیروئن) درآمد کرنے کی سازش کے الزام میں فردِ جرم عائد کی گئی ہے۔

این سی اے کے مطابق اس مقدمے میں مزید 2 افراد، برمنگھم کے ہوڈج ہل سے تعلق رکھنے والے بارڈر فورس افسر 39 سالہ سید شاہ اور سالٹلی، برمنگھم کے رہائشی 52 سالہ شاہد بٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔

حکام نے بتایا کہ سید شاہ اور شاہد بٹ پر منی لانڈرنگ کے اضافی الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، ان گرفتاریوں کے بعد این سی اے اور بارڈر فورس نے مشترکہ تفتیش شروع کر دی ہے۔

این سی اے کے بیان میں کہا گیا کہ ’تینوں افراد پر کلاس اے ڈرگز درآمد کرنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جب کہ سید شاہ اور شاہد بٹ کو منی لانڈرنگ کے مقدمات کا بھی سامنا ہے‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

3

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

4

استنبول مذاکرات کا تیسرا دور جاری، افغان طالبان کا تحریری معاہدے سے گریز

5

وہ جھٹکا جو کے الیکٹرک کو ’ٹرپ‘ کرسکتا ہے!

6

امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ

7

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے رومانوی تعلق کی باقاعدہ تصدیق، ویڈیو وائرل

8

پاک-افغان مذاکرات: دہشتگردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان نے حتمی موقف پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025