پاکستان سے برطانیہ پہنچنے والی 67 سالہ خاتون سے 25 کلو منشیات برآمد
برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) کے مطابق برمنگھم ایئرپورٹ پر ایک سوٹ کیس سے 25 کلو گرام ہیروئن برآمد ہونے کے بعد گریٹر مانچسٹر کی 67 سالہ خاتون پر منشیات اسمگلنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ’این سی اے‘ نے پیر کو بتایا کہ ملزمہ کی شناخت زاہدہ پروین کے نام سے ہوئی ہے جو مانچسٹر کے علاقے اوپن شا کی ایلڈر مور کلوز کی رہائشی ہیں، انہیں 24 اکتوبر کو پاکستان سے برمنگھم پہنچنے والی پرواز سے اترنے کے فوراً بعد گرفتار کیا گیا، بارڈر فورس حکام کی تلاشی کے دوران ان کے سامان سے ہیروئن برآمد ہوئی۔
ایجنسی کے مطابق زاہدہ پروین پر کلاس اے ڈرگز (ہیروئن) درآمد کرنے کی سازش کے الزام میں فردِ جرم عائد کی گئی ہے۔
این سی اے کے مطابق اس مقدمے میں مزید 2 افراد، برمنگھم کے ہوڈج ہل سے تعلق رکھنے والے بارڈر فورس افسر 39 سالہ سید شاہ اور سالٹلی، برمنگھم کے رہائشی 52 سالہ شاہد بٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ سید شاہ اور شاہد بٹ پر منی لانڈرنگ کے اضافی الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، ان گرفتاریوں کے بعد این سی اے اور بارڈر فورس نے مشترکہ تفتیش شروع کر دی ہے۔
این سی اے کے بیان میں کہا گیا کہ ’تینوں افراد پر کلاس اے ڈرگز درآمد کرنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جب کہ سید شاہ اور شاہد بٹ کو منی لانڈرنگ کے مقدمات کا بھی سامنا ہے‘۔