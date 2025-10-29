  • KHI: Sunny 31.9°C
  • LHR: Sunny 28.7°C
  • ISB: Sunny 25.6°C
  • KHI: Sunny 31.9°C
  • LHR: Sunny 28.7°C
  • ISB: Sunny 25.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان میں 100 ہسپتال تعمیر کرنے اور اقتصادی زونز بنانے کا ارادہ ہے، چینی سفیر

بختاور میاں شائع October 29, 2025 اپ ڈیٹ October 29, 2025 11:22am
ملک بھر سے سینئر پارلیمنٹرینز اور چین کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اجلاس میں شریک ہوا۔ —فوٹو: ایکس /شیری رحمٰن
ملک بھر سے سینئر پارلیمنٹرینز اور چین کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اجلاس میں شریک ہوا۔ —فوٹو: ایکس /شیری رحمٰن

چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان-چین فرینڈشپ گروپ کے اجلاس کے دوران سینیٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین بلوچستان میں 100 ہسپتال تعمیر کرنے اور اقتصادی زونز قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں اور آبی وسائل کے بہتر انتظام کو یقینی بنایا جا سکے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق پاکستان-چین فرینڈشپ گروپ کے اجلاس کی صدارت سینیٹر شیری رحمٰن نے کی۔

چینی سفیر نے یہ بھی اشارہ دیا کہ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے طلبہ کے تبادلے اور تکنیکی تربیتی پروگرامز متعارف کرائے جائیں گے۔

جیانگ زیڈونگ نے کہا کہ بیجنگ ’ہر موسم میں قابلِ اعتماد اور آزمودہ فولادی دوستی‘ کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے جو چین اور پاکستان کے درمیان قائم ہے۔

ملک بھر سے سینئر پارلیمنٹرینز اور چین کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اجلاس میں شریک ہوا۔

چینی سفیر نے پاکستان کے تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی شرکت کو سراہا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

3

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

4

استنبول مذاکرات کا تیسرا دور جاری، افغان طالبان کا تحریری معاہدے سے گریز

5

وہ جھٹکا جو کے الیکٹرک کو ’ٹرپ‘ کرسکتا ہے!

6

امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ

7

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے رومانوی تعلق کی باقاعدہ تصدیق، ویڈیو وائرل

8

پاک-افغان مذاکرات: دہشتگردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان نے حتمی موقف پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025