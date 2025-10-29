  • KHI: Sunny 31.9°C
شبلی فراز کی نااہلی پر خالی سینیٹ نشست پرانتخابات کل ہوں گے، الیکشن کمیشن

ویب ڈیسکشائع 29 اکتوبر 2025 12:05pm
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان

الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ شبلی فراز کی نااہلی پر خالی ہونے والی سینیٹ نشست پر انتخابات کل ہوں گے۔

ڈان نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ شبلی فراز کی نااہلی پر خالی ہونے والی سینیٹ کی نشست پر انخابات کل خیبرپختونخوا اسمبلی میں منعقد ہوں گے۔

الیکشن کمیشن کے مطابق خیبرپختونخوا اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی، تحریک انصاف نے خرم شہزاد کو امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نثارخان اور 3 آزاد امیدوار بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں۔

یاد رہے کہ 5 اگست 2025 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب سمیت 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹر کو نااہل قرار دے دیا تھا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹی فکیشن جاری کردیا گیا تھا، تمام ارکان کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں ہونے کے بعد نااہل قرار دیا گیا تھا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے گئے ارکان میں ایک سینیٹر، 5 ارکان قومی اسمبلی اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی شامل تھے۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے والوں میں سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز شبلی فراز، عمر ایوب سمیت، حامد رضا، رائے حیدر، رائے حسن، رائے مرتضیٰ، زرتاج گل، انصر اقبال اور جنید افضل شامل تھے۔

اس سے چند روز قبل فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے عمر ایوب، شبلی فراز اور زرتاج گل وزیر سمیت سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 196 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال تک قید کی سزائیں سنائی تھیں۔

