نوشہرہ: بڑے بھائی کو قتل کرنے پر پشیمان قاتل نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی

عمر باچا شائع October 29, 2025 اپ ڈیٹ October 29, 2025 12:36pm
پولیس کے مطابق توفیق اللہ گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا، ہسپتال منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی
پولیس کے مطابق توفیق اللہ گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا، ہسپتال منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی

خیبرپختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں بڑے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پشیمان ہوکر قاتل بھائی نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی۔

نوشہرہ کے علاقے آدم زئی میں بڑے بھائی کو قتل کرنے والے آئس کا نشہ کرنے والے بھائی نے دلبرداشتہ ہوکر مقتول بھائی توحید اللہ کی قبر پر اپنی کن پٹی پر گولی مار کے خودکشی کی۔

پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والا توفیق اللہ شدید زخمی ہوگیا، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) اکوڑہ خٹک سرکل جواد خان کے مطابق خودکشی کرنے والے قاتل توفیق اللہ نے 2 روز قبل اپنے ہی بھائی پر فائرنگ کرکے اُسے قتل کر دیا تھا، جس پر اسے شدید رنج تھا۔

پولیس افسر نے بتایا کہ توفیق اللہ نے آج قبرستان جاکر بھائی کی قبر پر خود کو گولی مار لی۔

متوفی توفیق اللہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے قاضی حسین احمد میڈئکل کمپلکس نوشہرہ منتقل کردی گئی۔

پولیس نے زیر دفعہ 174 کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔

خاندانی ذرائع کے مطابق توفیق اللہ آئس کا نشہ کرتا تھا۔

