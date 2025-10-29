تاریخی گراوٹ کے ایک دن بعد سونے کی قدر میں بڑا اضافہ
تاریخی گراوٹ کے ایک روز بعد ملک میں سونے کی قدر میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہوگیا جبکہ چاندی بھی مہنگی ہوگئی۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق بدھ کو 24 قیراط کا فی تولہ سونا 3500 روپے کے اضافےسے 4لاکھ19ہزار 862 روپے پر پہنچ گیا۔
اسی طرح 10گرام سونےکی قیمت بھی 3 ہزار روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 59 ہزار 963 روپے ہوگئی جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی 35 ڈالر کے اضافے سے فی اونس سونا 3975 ڈالر پرپہنچ گیا۔
دوسری جانب 110روپے کے اضافے سے فی تولہ چاندی کی قیمت 5 ہزار 34 روپے پرپہنچ گئی جبکہ 10گرام چاندی کی قیمت 94روپےکے اضافے سے 4 ہزار 315روپے پرپہنچ گئی، عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 47.72ڈالرپر پہنچ گئی۔