  • KHI: Clear 29.8°C
  • LHR: Clear 24.4°C
  • ISB: Clear 18°C
  • KHI: Clear 29.8°C
  • LHR: Clear 24.4°C
  • ISB: Clear 18°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

روہت شرما ڈھلتی عمر میں دنیا کے نمبر ون بیٹر بن گئے

اسپورٹس ڈیسک شائع October 29, 2025 اپ ڈیٹ October 29, 2025 06:30pm
— فوٹو: کرکٹ آسٹریلیا
— فوٹو: کرکٹ آسٹریلیا

بھارتی ٹیم کے سابق کپتان روہت شرما اپنے کیریئر کے آخری دور میں ون ڈے انٹرنیشنل میں دنیا کے نمبر ون بلے باز بن گئے ہیں۔

کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق روہت شرما آسٹریلیا میں کھیلی گئی ون ڈے سیریز کے دوسرے اور تیسرے میچوں میں بالترتیب 73 اور 121 رنز ناٹ آؤٹ کی شاندار اننگز کے بعد اس فارمیٹ میں دنیا کے نمبر ون بیٹر بن گئے ہیں، آخری میچ جیتنے کے باوجود بھارت کو سیریز میں 1-2 سے ناکامی ہوئی تھی۔

روہت شرما ان دو اننگز کی بدولت پہلی مرتبہ اپنے کیریئر میں تیسرے نمبر سے بڑھ کر پہلے نمبر پر پہنچے، حالانکہ وہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ٹاپ 10 میں شامل رہے ہیں۔

خاص طور پر ان کی سنچری نے ان کے پوائنٹس میں زبردست اضافہ کیا اور انہیں افغانستان کے ابراہیم زدران اور بھارتی کپتان شبمن گل سے آگے پہنچا دیا۔

روہت شرما واحد بھارتی کھلاڑی نہیں جن کی درجہ بندی میں بہتری آئی، بلکہ اکشر پٹیل کو بھی آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے میچوں میں آل راؤنڈ کارکردگی پر انعام ملا، وہ باؤلرز کی درجہ بندی میں 6 درجے اوپر 31 ویں نمبر پر پہنچ گئے اور آل راؤنڈرز کی فہرست میں 4 درجے اوپر آٹھویں نمبر پر آگئے۔

ٹاپ 10 میں ہونے والی دیگر تبدیلیوں میں نیوزی لینڈ کے مچل سینٹنر انگلینڈ کے خلاف ابتدائی 2 ون ڈے میچوں کے بعد 3 درجے ترقی پا کر چوتھے نمبر پر پہنچ گئے جب کہ آسٹریلیا کے جوش ہیزل وُڈ باؤلرز رینکنگ میں 2 درجے اوپر آٹھویں نمبر پر آگئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

3

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

4

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

5

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

6

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

7

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025