  • KHI: Clear 27.8°C
  • LHR: Clear 22.6°C
  • ISB: Clear 17.8°C
  • KHI: Clear 27.8°C
  • LHR: Clear 22.6°C
  • ISB: Clear 17.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کررہے، بیرسٹر عقیل ملک

ویب ڈیسک شائع October 29, 2025 اپ ڈیٹ October 29, 2025 07:57pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

وزیرمملکت برائے قانون وانصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔

اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے ہٹ دھرمی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور وہ مسلسل اپنے حلف کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ انہیں عوام کی فلاح وبہبود پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے لیکن وہ جیل میں بیٹھے ایک شخص کے عشق میں مبتلا ہیں، بانی پی ٹی آئی عدالتی فیصلوں کی وجہ سے جیل میں قید ہیں، وہ کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہیں۔

بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کررہے ہیں۔

اس سے قبل ہم نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جبکہ خیبرپختونخوا دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے لیکن عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔

بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر انہوں نے کہا تھا کہ جیل قوانین کے مطابق صرف فیملی ممبرز اور وکلا کی ملاقات ہوسکتی ہے، جبکہ صوبائی کابینہ بننے میں تاخیر ہوگی تو آرٹیکل 234 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

واضح رہے کہ خیبرپختونخوا کے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے متعدد بار کوششیں کرچکے ہیں، عدالتی حکم کے باوجود انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔

جس پر سہیل آفریدی نے جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کیلئے حکمنامے کی تصدیق شدہ نقل فراہم کی جائے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025